Kurator sökes till Burgårdens gymnasium
2026-04-21
Om arbetsplatsen
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
På Burgården utbildar vi för verkligheten, och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Våra elever kommer från alla stadsdelar och kranskommuner. Här utbildar vi framtidens frisörer, hår- och makeupstylister och modedesigners tillsammans med undersköterskor, barnskötare, stödassistenter och djurvårdare. Här erbjuds också Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.
Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar.
Nu söker vi en kurator till en ny enhet på skolan som innehåller programmen Design- och sömnadsteknisk utbildning, Estetiskt program -modedesign och Naturbruksprogrammet. På enheten finns också specialpedagog, speciallärare och ämneslärare med bred kompetens och mångårig erfarenhet.
Som skolkurator representerar du den psykosociala kompetensen i elevhälsan. Det omfattar bland annat kunskap i beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt juridik med särskild inriktning på barn, ungdom och familj. Elevhälsan är en resurs för hälsofrämjande skolutveckling och på Burgårdens Gymnasium är elevhälsoarbetet något som omfattar och berör alla. Lärande och hälsa går hand i hand och sker i samverkan mellan personal, elever och vårdnadshavare. Vi utgår från en gemensam värdegrund och arbetar aktivt med den miljö, det klimat och det bemötande vi vill ha på skolan. Det omfattar främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central roll. Elevhälsan är ett stöd till arbetet med elevernas utveckling mot utbildningens mål och samverkar med den pedagogiska personalen för att utveckla skolans arbets- samt lärandemiljöer. Du kommer i ditt uppdrag att vara en del av elevernas vardag och undervisning.
Varje elev ska bli bemött med respekt och trivas i skolan. Tillsammans med övrig personal på skolan medverkar du till att skapa förtroende och trygghet på skolan. Som kurator arbetar du nära skolans elevkoordinatorer och skolvärdar i trygghetsteam. Tillsammans med dem, rektor, elevhälsa och lärare uppmärksammar du behov av åtgärder för att förbättra skolmiljön. Det kan handla om insatser för enskilda elever såväl som grupper av elever.Kvalifikationer
Du gillar att vara i en miljö där ungdomarnas utbildning står i fokus. Du har god förmåga att kommunicera med såväl ungdomar som kollegor och sätter elevens lärande i centrum. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar, har en god förmåga att bygga relationer och är van vid att möta ungdomar med funktionsvariationer. Du arbetar utifrån en helhetssyn på individ- grupp- och organisationsnivå. Du kan på ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer. Du är intresserad av skolutveckling och vill utveckla lärandemiljöer som passar elevernas behov.
Krav för tjänsten är att du är utbildad socionom och har kompetens inom psykosocialt arbete såväl som socialt förändringsarbete.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet från kuratorstjänst på högstadium eller gymnasieskola.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.Om företaget
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Elisabet J. Karlsson, Vision elisabeth.j.karlsson@educ.goteborg.se
9868191