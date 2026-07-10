Kurator/Rehabkoordinator WeMind Liljeholmen
Wemind AB / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2026-07-10
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WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Att jobba som Kurator och rehabkoordinator på WeMind
Kuratorn är länken mellan vården och andra samhällsaktörer där du bidrar med det psykosociala perspektivet inom psykiatrin, parallellt med medicinsk och psykologisk kompetens. Läs mer om rollen som kurator/rehabkoordinator.
Du ingår i ett tvärprofessionellt team och bidrar med bland annat kunskap om patientens rättigheter och möjligheter till stöd i samhället. Vi har höga ambitioner om ett tätt samarbete inom mottagningen liksom mot våra patienter, vårdgrannar, brukarorganisationer samt anhöriga. Möjlighet till specialisering inom yrket är stor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kartlägga patientens sociala situation och identifiera behov av stöd och insatser
Samordna insatser och samverka med relevanta aktörer som vårdgrannar, socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen etc.
Sammankalla till och leda nätverksmöten/SIP-möten.
Stödja sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och återgång till eller inträde i arbetslivet.
Samverka med aktörer som är kopplade till rehabiliteringsprocessen.
Ge konsultativt stöd kring sociala frågor till övriga professioner inom verksamheten
Din nya arbetsplats
Wemind Liljeholmen är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagningen som behandlar alla typer av psykiatriska tillstånd förutom rena psykossjukdomar. Vi är Sveriges största psykiatriska mottagning och har ett brett behandlingsutbud att erbjuda våra patienter. Du kommer arbeta under ett ledarskap med nära klinisk förankring vilket möjliggör snabba och pragmatiska beslutsvägar. DBT-teamet på Liljeholmen har funnits under lång tid och är välintegrerat i mottagningens arbetssätt.
Mottagningen är belägen i Liljeholmen, ca 5 minuters promenad från Tunnelbanans röda linje.
Om dig
Socionomutbildning
Erfarenhet från liknande roll inom psykiatrin, meriterande
Kunskap i journalsystemet TakeCare, meriterande
Som spindeln i nätet är det viktigt att du är flexibel, professionell och har god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att självständigt ansvara i enskilda ärenden samt att planera och organisera.
Du har stort engagemang i ditt arbete med hög servicenivå för patienterna som ofta har svårare psykiska funktionsnedsättningar. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
En trygg, trivsam arbetsmiljö och ett professionellt team – även i en roll med självständiga arbetspass
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Vi kommer att ha intervjuer löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Placering: WeMind Liljeholmen
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta:
Enhetschef: Steffi.Laux@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen!
Steffi Laux Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053768-2097214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Katrinebergsvägen 6 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9999952