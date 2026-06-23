Kurator/Rehabkoordinator vikariat WeMind Gröndal
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2026-06-23
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Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du möjlighet att verka i framkant av psykiatrisk vård. Du blir en central del i ett högpresterande multiprofessionellt team där struktur, kvalitet och evidensbaserade metoder genomsyrar arbetet – och där din kompetens direkt påverkar både patienternas hälsa och vårdens utveckling.
Att jobba som Kurator och rehabkoordinator på WeMind
Kuratorn är länken mellan vården och andra samhällsaktörer där du bidrar med det psykosociala perspektivet inom psykiatrin, parallellt med medicinsk och psykologisk kompetens. Läs mer om rollen som kurator/rehabkoordinator.
Du ingår i ett tvärprofessionellt team och bidrar med bland annat kunskap om patientens rättigheter och möjligheter till stöd i samhället. Vi har höga ambitioner om ett tätt samarbete inom mottagningen liksom mot våra patienter, vårdgrannar, brukarorganisationer samt anhöriga. Möjlighet till specialisering inom yrket är stor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kartlägga patientens sociala och ekonomiska situation och identifiera behov av stöd och insatser
Samordna insatser och samverka med relevanta aktörer som vårdgrannar, socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen etc.
Sammankalla till och leda nätverksmöten/SIP-möten.
Stödja sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och återgång till eller inträde i arbetslivet.
Samverka med aktörer som är kopplade till rehabiliteringsprocessen.
Ge konsultativt stöd kring sociala frågor till övriga professioner inom verksamheten
Din nya arbetsplats
WeMind Gröndal är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning där vi behandlar patienter med psykossjukdom inklusive utredning av nyinsjuknande i psykossjukdom. Vi tar även emot patienter med diagnostiserad autism och låg funktionsnivå. Du kommer att erbjudas ett varierat arbete där samarbete med övriga professioner och vårdgrannar är en central del av ditt arbete.
Vi erbjuder en strukturerad arbetsplats, som är lokaliserad i Gröndal nära goda kommunikationer. På enheten råder ett aktivt och nära ledarskap, korta beslutsvägar samt kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter.
Om dig
Socionomutbildning
Erfarenhet från liknande roll inom psykiatrin, meriterande
Kunskap i journalsystemet TakeCare, meriterande
Som spindeln i nätet är det viktigt att du är flexibel, professionell och har god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att självständigt ansvara i enskilda ärenden samt att planera och organisera.
Du har stort engagemang i ditt arbete med hög servicenivå för patienterna som ofta har svårare psykiska funktionsnedsättningar. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja – vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Praktisk information
Anställningsform: Vikariat 1 år
Omfattning: Heltid 100%(70% kurator/30%rehabkoordinator)
Placering: WeMind Gröndal
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026. Vi kommer att ha intervjuer löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta:
Enhetschef: maria.immala@wemind.se
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen!
Maria Immala
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294250-2065876". Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Lövholmsvägen 35 (visa karta
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117 65 STOCKHOLM Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9974595