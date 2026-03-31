Kurator/Rehabkoordinator
2026-03-31
Kurator och rehabkoordinator till Aliso Vårdcentral Farsta
Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av Aliso vårdcentral Farsta, som drivs av Qualicare Sweden AB, ett företag med lång erfarenhet inom primärvården sedan 2009. Företaget har framgångsrikt drivit vårdcentraler och specialistmottagningar inom Stockholms och Uppsalas regioner.
Vår målsättning är att bygga ett team som präglas av
en entreprenörer anda, ett ovanligt fint bemötande och ett starkt driv att
bedriva god vård med patienterna i fokus. Qualicare Sweden AB tror starkt på
lokal förankring och anpassning i verksamhetsutövandet, vilket ger det lokala
ledarskapet en verklig möjlighet att anpassa och leverera den vård som
förväntas och efterfrågas av våra intressenter såsom patienter, region,
samhälle och medarbetare.
Qualicare Sweden AB har en tydlig målsättning att vara den mest omtyckta arbetsgivaren inom hälso- och sjukvården. Detta kommer att vara en viktig del i verksamhetens utformning, och stort fokus kommer att ligga på att skapa en bra arbetsmiljö för alla. Ett annat viktigt mål för
Qualicare Sweden AB är att ge patienter en säker vård med högsta möjliga kvalitet. Detta kommer att vara en tydlig strävan för verksamheten och för att uppnå det målet är det viktigt att samarbeta.
Att arbeta som kurator och rehabkoordinator på Aliso Vårdcentral Farsta innebär en central roll där du fungerar som en länk mellan vården och andra samhällsaktörer. Du bidrar med ett psykosocialt perspektiv i patientarbetet, i kombination med medicinsk och psykologisk kompetens. Du ingår i ett tvärprofessionellt team där du tillför kunskap om patientens rättigheter samt möjligheter till stödinsatser i samhället.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kartlägga patientens sociala och ekonomiska situation samt identifiera behov av stöd och insatser
Samordna insatser och samverka med relevanta aktörer såsom vårdgrannar, socialtjänst, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Sammankalla till och leda nätverksmöten och SIP-möten
Stödja sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen samt vid återgång till eller inträde i arbetslivet
Samverka med aktörer kopplade till rehabiliteringsprocessen
Ge konsultativt stöd i sociala frågor till övriga professioner inom verksamheten
Om dig:
Socionomutbildning
Erfarenhet från liknande roll är meriterande
Kunskap i journalsystemet TakeCare är meriterande
Som person är du flexibel, professionell och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar för enskilda ärenden samt planera och organisera ditt arbete.
Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och värdesätter en god social arbetsmiljö samt en stark teamkänsla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kurator och rehabkoordinator Aliso Vårdcentral Farsta
E-post: kontakt@farsta-hlm.se Arbetsgivare Huddinge Husläkarmottagning AB
(org.nr 559192-6455)
Farstagången 12
)
123 47 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aliso vårdcentral Farsta Jobbnummer
9829837