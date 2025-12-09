Kurator Psykosmottagningen, psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Kuratorjobb / Umeå Visa alla kuratorjobb i Umeå
2025-12-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Vi söker en Kurator
Psykosmottagningens målgrupp är patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd i åldern 18 till 60 år. Mottagningen är indelad i multiprofessionella team i vilka man arbetar utifrån att patientens behov. Arbetet sker enligt en modifierad Case Management-modell. Mottagningens arbete har sin grund i evidensbaserad vård och vi arbetar aktivt med nationella riktlinjer.
Vid mottagningen sker samverkan dagligen med olika aktörer så som socialtjänst, primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling. På mottagningarna arbetar vi med mottagningsbesök och hembesök. Vi erbjuder både individuella behandlingar och behandling i grupp
Som nyanställd vid mottagningen kommer du ha introduktionsplan utifrån dina behov oavsett erfarenhet och kompetens samt handledare.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I ditt arbete som kurator hos oss kommer du i samarbete med andra yrkesprofessioner att bedöma, behandla och rehabilitera patienter som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser.
Arbetsuppgifterna kommer att bestå både av sedvanligt kuratorsarbete såsom individuella patientkontakter samt stöd i samverkan med vårdgrannar/myndigheter, t ex arbetslivsinriktad rehabilitering.Kvalifikationer
Du har socionomexamen. Det är meriterande om du har och legitimation som hälso- och sjukvårdskurator samt erfarenhet av arbete inom psykiatrin.
Vi söker dig som tycker om att ta egna initiativ, arbetar strukturerat och som trivs med att driva utvecklings- och förändringsarbeten.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din roll, har ett gott etiskt förhållningssätt, att du kan arbeta självständigt och patientfokuserat samt att du ser möjligheter och tar initiativ till utveckling av din roll på mottagningen.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Avdelningschef
Mikael Wikström mikael.wikstrom@regionvasterbotten.se 076-1295998 Jobbnummer
9635286