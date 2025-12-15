Kurator, Psykiatrisk klinik södra Lappland, Vilhelmina
2025-12-15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Som medarbetare i Region Västerbotten och södra Lappland får du ett arbete som både utmanar dig och ger mening i vardagen. Här får du vara med och göra skillnad för andra.
Psykiatrisk klinik Södra Lappland är en öppenvårdsmottagning med samtliga diagnosgrupper. Slutenvårdsplatser finns i Skellefteå och Umeå. I verksamheten är vi cirka 45 medarbetare, de flesta av oss finns på Lycksele sjukhus och vi har även medarbetare på andra orter i södra Lappland. På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och vi använder oss ofta av digitala kommunikationsverktyg.
Du får möta patienter som befinner sig i olika situationer i livet och du får tid att lära känna dem. Arbetsuppgifterna som ofta varierar kommer att ge dig en bred kompetens. Vi har långa avstånd mellan våra verksamheter, men det hindrar oss inte från att ha nära samarbeten med korta beslutsvägar. Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Det finns en lyhördhet för varje enskild medarbetares engagemang och drivkrafter. Vi värdesätter vikten av att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. På så vis får du möjlighet att växa i din roll.
Här utvecklas vi alltid framåt och det finns goda möjligheter till att forma sin egen roll och arbetsidentitet utifrån evidens.
Placeringsort i Södra Lappland enligt överenskommelse, resande ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du stöttar patienter i den komplexa och ofta svåra problematik som patienter inom specialistpsykiatrin har.
Ditt arbete består av samtalsbehandling, familje- och nätverksarbete samt i viss mån utredning, individuella vårdplaneringar samt uppföljning. Du bedömer patienters behov, föreslår lämpliga insatser i ett nära teamarbete samt samordnar insatser med samhällets olika aktörer där du har ett nära samarbete med övriga professioner på kliniken samt i slutenvård på psykiatriska kliniken i Skellefteå.Kvalifikationer
För det här arbetet behövs socionomexamen. Hälso- och sjukvårdskurator samt grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande. Önskvärt med erfarenhet att möta människor med psykisk ohälsa samt arbete med psykosociala interventioner i nära samarbete med närliggande myndigheter. Hälso- och sjukvårdskurator samt grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande.
Vi söker dig som är flexibel, kan ta egna beslut och värnar samarbete samt samverkan.
Resor förekommer i tjänsten, B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
