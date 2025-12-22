Kurator på Snitz gymnasium
Snitz gymnasium i Stockholm ligger centralt nära Odenplan. Här går ca 200 fördelade på utbildningarna Estetiska programmet och El- och energiprogrammet samt programinriktat val och yrkesintroduktionsprogrammet. Snitz gymnasium riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat en pedagogik för att möta elever som är i behov av ett uttalat särskilt stöd.
Snitz gymnasium i Stockholm startades 2003 och erbjuder gymnasieutbildning med yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom El- och energiprogrammet med inriktningen Dator- och kommunikationsteknik, Estetiska programmet med inriktningarna Bild och form och Estetik och media samt Yrkesintroduktionsprogrammet med inriktning SPV. Skolan ligger i dagsläget centralt nära Odenplan, men kommer att flytta till naturskön miljö med anpassade lokaler på Stora Essingen till januari 2026. Här går ca 220 elever fördelade på de tre programmen. Målgruppen är elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och som är i behov förstärkt stöd på skol-, grupp- och individnivå. Sedan 2021 ingår Snitz gymnasium i Drottning Blankas Gymnasieskolor, som är ett segment inom AcadeMedia. På Snitz gymnasieskola genomsyrar elevhälsan hela skolans arbete. Vårt starka elevhälsoteam består av specialpedagog, 3 speciallärare, skolsköterska, 3 kuratorer, SYV och 4 heltidsmentorer/studiesamordnare. Nu söker vi vår skolas nya kurator på en 100 % tillsvidaretjänst som ska tillsammans arbeta med hälsofrämjande och förebyggande arbete med all personal och elever.
Ditt uppdrag
Som kurator hos oss blir du en viktig del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. Här kommer du att samarbeta tillsammans med två kuratorer, tre speciallärare, en specialpedagog, en SYV samt med 4 studiesamordnare (heltidsmentorer). Du kommer även att vara en viktig person för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, som är kopplat till trygghet, social interaktion och skolanknytning. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. I det arbetet kommer du att samverka med all personal, externa aktörer, vårdnadshavare och elever. För detta krävs det att du är ute på "golvet" i verksamheten. Genom din roll medverkar du till att våra elever känner trygghet, får ett inkluderande bemötande samt insatser som leder till ökad måluppfyllelse. Arbetet innebär också att du som kurator gör kortvariga riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det, exempelvis samtalsstöd vid ångest kopplat till skola eller social interaktion med jämnåriga.
I det utredande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:
• * genomföra fördjupade frånvaroutredningar eller stötta heltidsmentorerna i frånvaroutredningar
• * genomföra skolsociala utredningar vid behov
• * vara ett stöd i implementeringen av insatser utifrån gjord utredning
• * ansvara tillsammans med de andra kuratorerna för uppföljnings- och utvärderingsarbetet utifrån Plan Mot Kränkande Behandling
• * ansvara tillsammans med de andra kuratorerna för Trygghetsgruppens arbete med exempelvis olika föreningar och skolsociala aktiviteter
• * med din kompetens skapa perspektiv och analyser av elevers behov i EHTs utredande arbete.
I det utvecklande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:
• delaktig i genomförandet utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behov tillsammans med de övriga kuratorerna
• ge handledning till skolans pedagoger och arbetslag
• ha goda kunskaper i digitala verktyg
• utveckla Trygghetsgruppens arbete för att stärka skolnärvaro och skolsocialisation
• bidra till att skapa goda lärmiljöer för alla elever, med fokus på grupp- och organisationsnivå
• stötta och handleda heltidsmentorerna
• delansvara för EHT-arbetet på mötena
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, har erfarenhet som skolkurator och vill ingå i ett aktivt elevhälsoteam. Vi har fokus på undervisningen och arbetar tillsammans med elever och lärare för att skapa och erbjuda den optimala lärandesituationen för samtliga elever. Du är duktig på att inspirera, engagera och få elevernas förtroende. Du är engagerad och intresserad av samarbete med kollegor och att driva projekt på skolan som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Du är även delaktig i elevernas undervisning genom att delta i olika undervisningssituationer för att stötta, utreda och analysera lärandesituationer utifrån elevens perspektiv. Vill du vara en del av en utvecklande, spännande och glädjefylld arbetsplats - då är vi rätt skola för dig.
Har du erfarenhet som skolkurator på gymnasiet är det meriterande, har du god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid lämplighet vid anställningsförfarandet. Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och vet vad som inspirerar och engagerar elever till lärande utifrån deras olika behov och kan arbeta tillsammans med lärarna och utvecklingen av undervisningen.
Det här blir du en del av
På Snitz gymnasium möts du av glädje, energi, engagemang och kreativitet. Du blir även en del av ett spännande och viktigt utvecklingsarbete för vår målgrupp. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Dessutom är du en del av och samarbetar med ett stort elevhälsoteam med kollegor som bygger sitt arbete på samarbete. Vi alla behövs för att tillsammans göra ett arbete för elevens utveckling. Vi är som sagt inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start så snart som möjligt. 6 månaders provanställning ingår. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Liselotte Kihlström tel 076-885 21 40.
