Kurator på högskoleförberedande programmen
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet / Kuratorjobb / Sigtuna Visa alla kuratorjobb i Sigtuna
2026-06-08
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Vid Arlandagymnasiet studerar ungefär 1300 elever. Vi har 11 gymnasieutbildningar, både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolan har en av få utbildningar i Sverige inom flygteknik samt nationella och lokala idrottsutbildningar inom handboll, fotboll, innebandy, ishockey och e-sport.
Arlandagymnasiet erbjuder även introduktionsprogram, som anpassas till elever som saknar behörighet att gå ett nationellt program samt anpassad gymnasieskola, som är en fyraårig frivillig utbildning för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Våra årliga utvärderingar visar att elever och personal trivs mycket bra på vår skola. Duktiga lärare och gymnasiets ljusa och luftiga lokaler är bidragande orsaker till detta. Och inte minst det goda klimatet som råder elever emellan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet arbetar aktivt i olika forum för att främja, förebygga och stödja elevernas utveckling och skolan som organisation. Det innebär att elevhälsan alltid strävar efter att inom teamets samlade kompetens möjliggöra en så god lärandesituation som möjligt för eleven. Du kommer också att ha kuratorerna på de andra två skolenheterna som nära kollegor på samma arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolkurator samt kunskap om journalsystemet Prorenata och arbetsmetoder såsom elevhälsomöte (EHM) och Mentorer i våldsprevention (MVP).
Du är en strukturerad person som arbetar enligt tydliga processer, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det du påbörjat och håller deadlines. Du är stabil och trygg, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör även vid press och motgångar. Du står stadigt i osäkra sammanhang, vågar säga ifrån och har förmåga att skilja på sak och person.
Vi värdesätter att du är relationsskapande och tar initiativ i sociala sammanhang, har lätt för att skapa nya kontakter och samarbetar prestigelöst med fokus på gemensamma mål.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Kontakt
Rektor
Veronica Suskic veronica.suskic@arlandagymnasiet.se 08-59783077 Jobbnummer
9953677