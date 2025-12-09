Kurator neuropsykiatriska mottagningen
2025-12-09
Vi söker en engagerad och empatisk kurator som vill arbeta med att stödja patienter hos oss på Neuropsykiatriska mottagningen. Vår målgrupp är personer från åldern 18 år med konstaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där psykiatrisk specialistkompetens krävs.
Område psykiatri rymmer både öppen- och heldygnsvård och bistår patienter i Jämtlands län i behov av specialistpsykiatri. Sammanlagt har området ca 270 medarbetare.
Inom den psykiatriska kliniken i Östersund ryms all specialistvård under samma tak, vilket ger möjlighet till nära samarbeten inom och mellan professioner och en intern rörlighet med chans till personlig utveckling för dig som medarbetare.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens då tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som kurator på Vuxenpsykiatrin står du för det psykosociala perspektivet och arbetar tillsammans med psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att säkerställa ett helhetsinriktat omhändertagande av patienten.
Arbetsuppgifterna innefattar att genomföra psykosociala bedömningar och rådgivning samt att samordna insatser med andra myndigheter och vårdgivare. Du kommer även att arbeta med att informera och stödja anhöriga, samt bidra till att utveckla rutiner och arbetsmetoder inom verksamheten.
Dokumentation och uppföljning av insatser är en viktig del av arbetet. Som kurator möter du människor i olika åldrar och med varierande bakgrund, vilket kräver stor lyhördhet, flexibilitet och förmåga att anpassa insatser efter individuella behov. Du behöver kunna arbeta självständigt men också vara en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi värdesätter att du har god kunskap om sociallagstiftning, psykiatriska diagnoser och samhällets stödinsatser. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård eller socialtjänst är meriterande. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling och handledning. Om du brinner för att göra skillnad för människor i utsatta situationer och vill arbeta i ett tvärprofessionellt team, är detta tjänsten för dig.
Arbetsuppgifter och ansvar:
* Genomföra psykosociala bedömningar av patienter
* Erbjuda krisbearbetning
* Samordna insatser med andra vårdgivare och myndigheter
* Stödja och informera anhöriga
* Dokumentera och följa upp insatser
* Delta i teammöten och samverka med övrig personal
* Utveckla rutiner och arbetsmetoder
* Bidra till ett gott arbetsklimat
* Arbeta med patientens rättigheter och sociala frågor
* Delta i handledning och kompetensutvecklingKvalifikationer
* Krav på Socionomexamen eller motsvarande utbildning
* Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller socialtjänst är meriterande
* God kunskap om sociallagstiftning
* Förmåga att arbeta självständigt och i team
* Empatisk och lyhörd
* Goda kommunikationsfärdigheter i svenska, både tal och skrift
* Strukturerad och noggrann
* Flexibel och lösningsfokuserad
* Erfarenhet av dokumentation och journalsystem
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i våra rekryteringar. Om du är intresserad av att bli en del av vår verksamhet är du hjärtligt välkommen med din ansökan! Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande.
ÖVRIGT
Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.
* Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
* Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass.
Läs mer om Zefyren här https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/formaner/zefyren
* Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare, utan kostnad, automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här Personalförening - Region Jämtland Härjedalen.
Här på vår hemsida finns mer information om vuxenpsykiatrin och filmer där medarbetare berättar om sitt jobb på vuxenpsykiatrin: https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet och behöver bostad? Rekryterande chef kan informera om möjligheten vi som arbetsgivare har att erbjuda boende.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293462".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri Kontakt
Enhetschef
Kristoffer Edholm kristoffer.edholm@regionjh.se 0706124085 Jobbnummer
9634610