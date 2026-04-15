Kurator, Medicinskt centrum, Lycksele
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland / Kuratorjobb / Lycksele Visa alla kuratorjobb i Lycksele
2026-04-15
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland i Lycksele
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus. Här finns avdelningar och mottagningar inom områden som kirurgi, ortopedi, operation, internmedicin, rehab/stroke, BB/Gyn och barn.
Medicinskt centrum södra Lappland är en aktiv och utvecklande klinik vid Lycksele sjukhus. På sjukhuset har vi en omfattande och väl fungerande samverkan mellan de olika klinikerna.
På vår arbetsplats försöker vi ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. Därför är idéer och förslag på förbättringsarbeten alltid välkomna. Hos oss har vi ett välfungerande samarbete inom kliniken. För oss är ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete viktigt för att öka trivseln bland medarbetarna och skapa en attraktiv arbetsplats.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sommarvikarie till vårt kuratorsteam.
Som kurator hos oss tillhör du Medicinmottagningen men jobbar aktivt över hela kliniken och även inom vissa andra områden på sjukhuset.
Du arbetar med stödsamtal både enskilt och i grupp. Du arbetar individuellt med bedömningar men du arbetar också i team runt patienten tillsammans med andra professioner på sjukhuset. Arbetet utförs både på vårdavdelningar, mottagning och i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Det är meriterande om du även har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är flexibel, har god samarbetsförmåga samt kan arbeta självständigt. Du är positiv till förändringsarbete och medverkar aktivt till en god arbetsmiljö.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
921 82 LYCKSELE Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Therese Åman therese.aman@regionvasterbotten.se 073-071 12 19 Jobbnummer
9854916