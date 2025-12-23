Kurator med KBT-kompetens till Vårdcentralen Svalöv
Region Skåne, Primärvården / Kuratorjobb / Svalöv Visa alla kuratorjobb i Svalöv
2025-12-23
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Svalöv
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad psykolog eller kurator med kognitiv beteendeterapi-kompetens som vill vara med och göra skillnad varje dag? Vill du bli en del av ett unikt team som präglas av kompetens, glädje och utveckling? Då är du varmt välkommen till oss på Vårdcentralen Svalöv.
Vår vårdcentral är en medelstor, trivsam och välfungerande hälsovalsenhet med god ekonomi. Vi arbetar enligt modern hälso- och sjukvårdsstyrning och har 10 900 listade patienter. Med ett brett vårdutbud kan vi erbjuda våra patienter distriktssköterskemottagning och specialistmottagning inom astma/KOL, diabetes, äldrevård, livsstil samt mindfulness. Vi strävar efter att arbeta tvärprofessionellt i team och lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Vi har ett fint och välfungerande samarbete med kommunen angående folkhälsan och vi bemöter alla patienter utifrån ett hälsoperspektiv. Totalt är vi cirka 45 engagerade medarbetare som nu ser fram emot att få en ny kollega då vi vill öka utbudet för våra patienter! Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har en kognitiv beteendeterapi-kompetens för att möta våra patienters behov. I rollen som behandlare arbetar du med bedömningssamtal och behandlingsplanering för psykisk sjukdom/ohälsa. Du är behjälplig när remisser görs av bedömningsteamet. Uppföljning av läkemedelsbehandling, stödsamtal individuellt och i grupp, sambedömningsrond samt teambesök med läkare och patient är en del av arbetet. Du håller även utbildning för våra patienter med ångest- och depressionstillstånd. Du ingår i ett team bestående av vår kurator, patientsamordnare samt två psykiatrisjuksköterskor och tillsammans bedriver ni mottagning för patienter med psykisk ohälsa av olika slag.
Hos oss erbjuds du ett ansvarsfullt och varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter då vi lägger stor vikt vid kontinuerlig fortbildning. Vi är lyhörda för dina önskemål och kan erbjuda dig goda möjligheter till utveckling. Du är med och påverkar! Kvalifikationer
Du som söker är antingen legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård eller så är du kurator med utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), minst steg 1 med kognitiv beteendeterapi-kompetens. För dig som är psykolog krävs språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), minst steg 1 är detta meriterande. Har du erfarenhet av primärvårdsarbete ser vi även det som meriterande.
Som person trivs du med variation i ditt arbete, sätter dina patienter i fokus och kan snabbt ställa om när situationen kräver det. Du har också ett stort intresse för ett hälsofrämjande arbete. Vi behöver någon som tycker det är roligt att bygga upp organisationen kring arbetet vid psykosocial mottagning. Vidare värdesätter vi personliga egenskaper såsom flexibilitet, noggrannhet, struktur och god samarbetsförmåga. Vi ser även att du har en positiv inställning till utvecklingsarbete samtidigt som du är trygg och självständig i din yrkesroll. Men framför allt är det din personlighet och ditt driv som är avgörande i rekryteringen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Cecilia Persson, Verksamhetschef Cecilia.Persson@skane.se 0418-651565 Jobbnummer
9663237