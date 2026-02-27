Kurator med fokus på barn och ungdomar
Malmö Barn- och Kvinnojour / Kuratorjobb / Malmö Visa alla kuratorjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Barn- och Kvinnojour i Malmö
Malmö Barn- och Kvinnojour söker kurator
Malmö Barn- och Kvinnojour söker en kurator med fokus på barn och unga.
Är du en socionom med erfarenhet och ett driv att stödja våldsutsatta kvinnor och barn? Vill du vara en del av ett professionellt och engagerat team som arbetar för att skapa ett samhälle fritt från våld i nära relationer? Då kan du vara den vi letar efter.
Om Malmö Barn- och Kvinnojour
Malmö Barn- och Kvinnojour är en idéburen förening som grundades 1980 och som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi erbjuder skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vår verksamhet inkluderar ett skyddat boende, samtalsmottagning, stödlinje och chatt. Vårt arbete innefattar även opinionsbildande och våldspreventivt arbete.
Kvalifikationer och specifika krav
Socionomexamen är ett krav.
Erfarenhet av kuratorsarbete med våld i nära relationer.
Kompetens inom motiverande samtal, kvinnojoursarbete, samtalsmetodik och föräldrautbildning.
Kompetens inom metodutveckling.
Erfarenhet av att hålla föreläsningar.
Meriterande med arabisk språkkompetens.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss kommer dina huvudsakliga ansvarsområden att inkludera:
Ha en samordnande funktion kring kvinnor, barn och familjer i boendet.
Genomföra säkerhetsbedömningar, genomförandeplaner och journalföring.
Kontakter med myndigheter angående uppdrag, biståndsbeslut och samverkan.
Samarbeta och genomföra arbetsuppgifter i team.
Genomföra stödsamtal enskilt och i grupp med vuxna och barn samt erbjuda föräldrastöd.
Arrangera aktiviteter och genomföra praktiska arbetsuppgifter för att skapa en trygg och trivsam boendemiljö.
Bemanna stödlinjen och genomföra utåtriktade insatser såsom informations- och föreläsningsinsatser.
Ta fram idéer på projekt, och sedan leda och genomföra projekten.
Utveckla metoder och metodmaterial.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är omsorgsfull och har en stark vilja att hjälpa andra. Du bör vara handlingskraftig, öppen, flexibel, social och prestigelös samt trivas med att arbeta i team. Personlig lämplighet är avgörande för oss.
Information om tjänsten
Omfattning: Heltid, vi tillämpar 37,5 timmars arbetsvecka. Tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma. Beredskapstjänstgöring enligt schema.
Anställningsform: Tillsvidaretjänst, vi tillämpar först sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Verksamheten är ansluten till kollektivavtal genom Fremia och erbjuder handledning och friskvårdspeng till de anställda.
För mer information om tjänsten, kontakta verksamhetsledare Hilde Andersen på hilde@malmokvinnojour.se
.
Så ansöker du
Om du vill göra skillnad och känner att du är rätt person för denna tjänst, skicka in din ansökan redan idag!
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till: hilde@malmokvinnojour.se
.
Sista ansökningsdag är den 15 mars. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: hilde@malmokvinnojour.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Barn- och Kvinnojour Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Kvinnojour, Föreningen Jobbnummer
9766748