Kurator deltid
2025-10-30
Kurator
Omfattning: Deltid, tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Anställningsform: Tillsvidareanställning Capio tillämpar provtjänstgöring.
Om oss:
Capio Rehab Saltsjöbaden är en del av ett större affärsområde - Äldre och Mobil vård, och är en av Sveriges ledande aktörer inom specialiserad rehabilitering.
Här i Saltsjöbaden bedrivs inneliggande aktiv rehabilitering för patienter som kommer till oss för vård efter att ha genomgått thoraxkirurgi, ortopedisk kirurgi eller annan kirurgi på något av våra akutsjukhus. Vi tar även emot rehabilitering av multitrauma patienter och medicinpatienter. Åldern på våra patienter är från unga vuxna och uppåt. Enheten har 21 vårdplatser och patienterna är hos oss i snitt 6-7 dagar.
Vill du bli en del av vårat gäng? Arbetet sker i team kring patienten och vi har ett väl inarbetat rehab-tänk med fokus på patientens självständighet. Vi är ett erfaret och glatt gäng som välkomnar både nyutexaminerade och erfarna kollegor.
Din roll: Vi söker dig som vill göra skillnad - varje dag.
Som kurator hos oss får du en självständig och meningsfull roll där du möter patienter som är inneliggande på vår rehabiliteringsavdelning. Du blir en viktig samtalspartner för människor i olika livssituationer - ibland handlar det om att lyssna, ibland om att guida vidare till rätt stöd utanför vården.
Du kommer att:
Erbjuda samtalsstöd utifrån patientens behov
Hjälpa till med kontakter med exempelvis myndigheter, försäkringskassa eller andra aktörer inför utskrivning
Vara en nyckelperson i teamet tillsammans med sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal
Hos oss får du:
Ett varmt och engagerat arbetslag
Möjlighet att påverka och utveckla din roll
Ett arbete där du verkligen gör skillnad för människor
Vi erbjuder dig: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje fredag * Som anställd har du fri tillgång till vårt stora moderna gym, även med gruppträningspass * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad kurator. Du har positiv inställning och har ett empatiskt förhållningssätt. Du kan ha erfarenhet av sjukvård eller en önskan att prova på att arbeta som kurator inom sjukvården.
Vi tror att du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära andra - samtidigt som du uppskattar friheten att själv lägga upp ditt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och introduktion ingår.
Låter detta intressant vill vi gärna veta mer om dig! Varmt välkommen med din ansökan.
Ansökan:
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 251031
Sista dag att ansöka är 251215
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Detta är ett deltidsjobb.
