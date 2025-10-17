Kurator Borrby skola
2025-10-17
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Borrby skola är en genuin byskola med ca 140 elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna kommer till Borrby från kommunens södra del. Upptagningsområdet sträcker sig från Hammenhög i norr, Skillinge i öster och havet i söder. Personalen på Borrby skola är engagerad, entusiastisk, lösningsfokuserad och kunnig. Vi ser nu fram emot att få en ny medarbetare och kollega till vår skola!
Som skolkurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar du förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med pedagogerna för att skoldagen ska bli så bra som möjligt för våra elever och därigenom också skapa förutsättningar för eleverna att nå så goda studieresultat som möjligt. I det här elevhälsoarbetet bidrar du med en stor och viktig kompetens kring det psykosociala arbetet.
Du är drivande i att organisera och strukturera skolans värdegrundsarbete. Du har handledning och konsultation för skolans personal. Du arbetar med krishantering och konflikthantering. Du kartlägger och gör bedömningar för enskilda elever. Du samverkar med externa instanser såsom barn-och ungdomspsykiatri, habilitering och socialtjänst.
Vi söker dig som har en socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som skolkurator samt har god kompetens om skolans styrdokument. Du har god förmåga att samarbeta och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter dina kvalifikationer såväl som personliga egenskaper.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284718 - 2025".
Rektor
Magnus Lassen Törn magnus.lassen.torn@simrishamn.se 0414-81 95 57 Jobbnummer
