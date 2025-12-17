Kurator / Boendesamordnare
Om arbetsplatsen:
Kvinno- och Ungdomsjouren Linnéan är en idéburen förening med en feministisk grundanalys som aktivt arbetar för att motverka män och killars våld mot kvinnor, tjejer och barn.
Kvinnojouren Linnéan arbetar våldspreventivt och opinionsbildande genom att sprida kunskap om våldet och dess konsekvenser. Linnéan tillhör riksförbundet Unizon och tillsammans strävar vi efter visionen om "Ett jämställt samhälle fritt från våld". Linnéan arbetar för att de som blivit utsatta för hot, våld och/eller andra övergrepp, skall få bästa möjliga stöd och skydd. Linnéan driver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Linnéan är en arbetsplats med mycket engagemang med fokus på att stötta kvinnor och barn att komma vidare i sin process att nå ett självständigt liv utan våld. Hos oss har det individuella bemötandet en central roll. Läs mer om Kvinnojouren Linnéan på www.kvinnojourenlinnean.se.
Tjänsten:
Linnéan söker en Kurator / Boendesamordnare som ska erbjuda det stöd kvinnorna är i behov av under sin tid på boendet. Kvinnorna på det skyddade boendet ska erbjudas stödsamtal, hjälp vid eventuella krisreaktioner men också stöd i det praktiska. Som Kurator / Boendesamordnare deltar en tillsammans med övriga anställda i alla arbetsmoment som behövs för att hålla boendet trivsamt och i god ordning. I Kuratorns / Boendesamordnarens arbetet ingår samverkan med socialtjänsten och andra myndigheter men även andra aktörer i Lidköping. Att hålla stödsamtal i vår öppna stödmottagning ingår också i tjänsten.
Då Kvinnojouren- och Ungdomsjouren Linnéan arbetar med våldsförebyggande arbete och opinion, är även detta något som ingår och är en viktig del i tjänsten, samtliga anställda föreläser på skolor, för olika arbetsgrupper och föreningar, m.m. Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Socionom, socialpedagog eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren finner likvärdig. Stor vikt läggs vid kunskap och erfarenhet av att arbeta med våld och kunskap om våldets konsekvenser. Vi har tillstånd från IVO att driva skyddat boende och har krav på högskoleutbildning för denna roll. Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och kunskap om våld, dess mekanismer och dess konsekvenser. Du tycker att det är roligt att arbeta i en verksamhet som utvecklas med samtiden efter de behov som finns i samhället. Som person krävs det att du utvecklat en robusthet och en trygghet i dig själv och är lösningsfokuserad. Du är driven i frågan och vill även ge kvinnor som utsatts för våld en röst genom kunskapsspridning och opinionsbildande arbete. Du är van att arbeta självständigt och kommer med förslag till förbättringar och utveckling av verksamheten och dess innehåll. Du skall tycka att det är givande att skapa nya samarbeten och att utbilda inom området. Arbetet på Linnéan kräver en hög grad av flexibilitet när det gäller arbetsuppgifter.
Du ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, datorvana krävs.
Meriterande:
Trauma- och terapiutbildning.
Utbildning/fortbildning inom ämnesområdet våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor och barn kommer att erbjudas.
Vi begär utdrag ur belastningsregistret.
Anställning
Tjänsten är på heltid. Arbetstid vardagar kl 08.30-17.00. Då verksamheten drivs i föreningsform kan några gemensamma möten med medlemmarna under ett år förläggas på kvällar och helger. Beredskap ingår i tjänsten. Månadslön. 6 månaders provanställning tillämpas. Intervjuer sker löpande och anställningsstart är något vi gemensamt kommer fram till.Så ansöker du
Personligt brev och CV med två referenser skickas till:petra@kvinnojourenlinnean.se
senast den 17/1. Intervjuer sker löpande.
Kontaktinformation
Petra Karlsson, verksamhetschef, 0706-839934
Carin Ohlsson, ordförande, carina.ohlsson@icloud.com
Varmt välkommen med din ansökan!
