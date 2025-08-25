Kurator Beroendemottagningen i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Kuratorjobb / Umeå Visa alla kuratorjobb i Umeå
2025-08-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Vi söker nu en kurator till Beroendepsykiatriska mottagningen som är en del av psykiatriska kliniken vid Umeå Universitetssjukhus. Vi består av två verksamheter: Mottagningen för läkemedelsassisterad rehabilitering och behandling vid opiodberoende (Laro) och dubbeldiagnosmottagningen (DDM) där målgruppen är patienter med beroendesjukdom och behov av psykiatrisk specialistvård.
Både DDM och LARO jobbar enligt vårdprogram som gemensamt tagits fram.
Vård och behandling för patienterna på Beroendepsykiatrisk mottagning sker individuellt och i grupp. Mottagningen jobbar i tvärprofessionella team bestående av kurator, skötare, psykolog, sjuksköterska och läkare. Patienterna har även tillgång till insatser via arbetsterapeut och fysioterapeut via kliniken.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
I ditt arbete som kurator hos oss kommer du i samarbete med andra yrkesprofessioner att bedöma, behandla och rehabilitera patienter som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser. Arbetsuppgifterna kommer att bestå både av sedvanligt kuratorsarbete såsom individuella patientkontakter, Motiverande samtal, psykosociala kartläggningar samt stöd i samverkan med vårdgrannar/myndigheter, t ex arbetslivsinriktad rehabilitering.Kvalifikationer
Du har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin och arbete med arbetsrehabilitering/koordinering och legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med missbruks/beroende frågor.
Vi söker dig som tycker om att ta egna initiativ, arbetar strukturerat och som trivs med att driva utvecklings- och förändringsarbeten.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din roll, har ett gott etiskt förhållningssätt, att du kan arbeta självständigt och patientfokuserat samt att du ser möjligheter och tar initiativ till utveckling av din roll på mottagningen.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Avdelningschef
Lina Olsson Sälg lina.olsson.salg@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9473868