Kurator, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå. - Region Västerbotten, Paramedicinisk enhet Umeå - Administratörsjobb i Umeå

Region Västerbotten, Paramedicinisk enhet Umeå / Administratörsjobb / Umeå2020-05-28Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med cirka 400 anställda och ansvarar för all specialistvård i länet för barn och ungdom i åldrarna 0 -18 år. Vi har verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele.Barn- och Ungdomscentrum är nu i behov av en vikarierande kurator som framförallt kommer att arbeta på Barn 3, vår barnonkologiska avdelning. Men arbete på övriga avdelningar kan också komma att bli aktuellt. På den barnonkologiska vårdavdelningen utreds och behandlas framför allt barn- och ungdomar upp till 18 år från hela norra regionen med blod- och tumörsjukdomar, dvs olika typer av barncancer. Du ingår i ett engagerat team tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk kompetens. Vi är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats så du kommer att bli en i teamet på en avdelning med stort hjärta och god sammanhållning. Vår värdegrund är "vi gör skillnad för andra och för varandra.2020-05-28Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.Som kurator arbetar du med föräldra- och familjestöd och bidrar med psykosocialt stöd och vägledning under hela vårdtiden. Det innebär att ge stöd i alltifrån den akuta krissituationen som familjerna hamnar i tills de återgår till en normaliserad tillvaro när behandlingstiden är över eller när vården övergår från att vara botande till att bli palliativ. I uppdraget ingår även att ge individuellt stöd till äldre barn och tonåringar. Vissa familjer kan behöva fortsatt kontakt via digitalt samtalsstöd. För att kunna ge patienterna och deras familjer ett optimalt stöd är samverkan med myndigheter, andra samhällsaktörer, hemsjukhusen och andra vårdgivare en viktig del av arbetet.Du erbjuds en varierande arbetsdag där ingen dag är den andra lik. I rollen som kurator får du möjlighet att göra skillnad för många, både under själva vårdtiden - men du bidrar också med förutsättningar för att våra patienter ska må så bra som möjligt även efter sin tid hos oss.Du har socionomexamen och steg 1-utbildning med kognitiv inriktning eller annan kompletterande utbildning som kan vara av värde för Barn- och Ungdomscentrum är meriterande. Du har även flerårig arbetslivserfarenhet av familjeinriktat arbete i en kuratorsroll. Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator är meriterande.Som kurator hos oss behöver du ha förmåga att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du besitter en god kommunikativ förmåga och har lätt att kommunicera både med våra patienter, familjer och kollegor. För att trivas i rollen behöver du tycka om att samarbeta och arbeta i olika teamkonstellationer, både inom den egna yrkesgruppen men även med andra professioner på avdelningen och inom verksamheten.ÖVRIGTLäs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanTill följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2020-07-01 Tillträde snarast eller enlig överenskommelse, upphör: 2020-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-11Region Västerbotten, Paramedicinisk enhet Umeå5244108