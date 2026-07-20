Kurator
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Partille Visa alla kuratorjobb i Partille
2026-07-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Partille
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, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Ungdomsmottagningar är till för alla ungdomar till och med 24 år. Alla våra mottagningar är HBTQI diplomerade och vi arbetar utifrån det inriktningsdokument som är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Vi arbetar också med kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 Hälso- och sjukvård.
Ungdomsmottagningen i Partille ingår i ett geografiskt område tillsammans med mottagningarna i Mölndal och Mölnlycke. Vi har gemensamma APT, handledning och fortbildning, vilket ger goda möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte. På våra ungdomsmottagningar arbetar vi i tvärprofessionella team bestående av barnmorskor, kuratorer, psykologer och allmänläkare.
Om arbetet
Som kurator på ungdomsmottagningen arbetar du med psykosocialt stöd till ungdomar upp till 24 år. I rollen ingår att genomföra psykosociala bedömningar för att säkerställa att varje ungdom får rätt vårdnivå och kommer till rätt instans. Du erbjuder samtalsbehandling vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa utifrån evidensbaserade metoder, både i form av individuella kontakter och gruppbehandlingar. I uppdraget ingår även ett utåtriktat arbete där du möter grupper av ungdomar i olika miljöer och sammanhang.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom och har grundläggande utbildning i samtalsterapi. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller har möjlighet att ansöka om legitimation under övergångsperioden för legitimering. Vi ser även gärna att du har arbetat på ungdomsmottagning, men det är inget krav.
Som person är du flexibel, har god förmåga att reflektera, prioritera och organisera ditt arbete på ett sätt som stödjer uppdraget. Du är van, eller har lätt för, att arbeta tvärprofessionellt tillsammans med andra yrkesgrupper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Du kommer att ha din huvudsakliga placering på Partille ungdomsmottagning, men tjänstgöring kommer även att ske på ungdomsmottagningen i Mölnlycke
Intervjuer är planerade till den 5/8, 6/8 samt 7/8.
Tillträde 1 november
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gamla Kronvägen 82 (visa karta
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433 39 PARTILLE Arbetsplats
Regionhälsan, Partille Ungdomsmottagningen Kontakt
Enhetschef
Nicoline Aspegrén 070-0205953 Jobbnummer
10007693