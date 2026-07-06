Kurator
Region Uppsala / Kuratorjobb / Enköping Visa alla kuratorjobb i Enköping
2026-07-06
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Habiliteringen i Enköping-Håbo
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du vara med och skapa möjligheter tillsammans med oss?
Välkommen att söka en tillsvidareanställning på heltid som kurator i barnteamet på Habiliteringen Enköping-Håbo. Vi söker dig som vill ha ett arbete som både är varierat och stimulerande och som tillsammans med oss vill utveckla vårt arbete. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du:
• arbeta med en spännande och dynamisk målgrupp
• stora möjligheter till vidareutbildning
• lära av och utvecklas tillsammans med andra professioner i teamet
• lägga upp dina arbetsprocesser och planera din arbetsdag självständigt
• en egen mentor under det första anställningsåret
• en arbetsplats som präglas av utveckling och kvalitet med en egen kvalitetsorganisation
• en arbetsplats där det är lätt att kombinera arbetet med privat- och familjeliv
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vår verksamhet
Habiliteringen i Uppsala län tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och har i många år varit en "habilitering i framkant". Vi är en specialiserad verksamhet och har vår spetskompetens inom intellektuell funktionsnedsättning, autism och olika former av medfödda rörelsenedsättningar och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Våra tvärprofessionella team finns i Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar.
Verksamheten präglas av utveckling och evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egen verksamhet. Varje profession har dessutom regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens inom länets olika enheter. Inom förvaltningen finns en Forskning- och Utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete.
Enheten i Enköping vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna i Enköpings- och Håbos kommun och mot samtliga funktionshindergrupper. Vi består av 24 medarbetare med professionerna socionom, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, logoped, administratör, arbetsterapeut, specialpedagog och gruppchef. Utöver det har vi viss tillgång till dietist, sjuksköterska och läkare. Våra olika kompetenser gör oss mångsidiga och flexibla.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa och utvecklande patientärenden. Vi arbetar i tvärprofessionella team och du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och i team.
Du kommer att arbeta med barn upp till 18 år och deras närmast anhöriga. I det psykosociala behandlingsarbetet ingår både individuella kontakter och insatser på gruppnivå, till exempel diagnoskunskap. Viktiga arbetsuppgifter är att ge en första information och göra kartläggning vid nybesök samt att ge stöd, information och utbildning till anhöriga och nätverk. Till uppdraget hör även att samverka med andra verksamheter såväl inom regionen och kommuner som samhället i övrigt. Arbetet är varierat och stimulerande.
Ordinarie arbetstider är vardagar 8.00-16.30, flexavtal tillämpas och delvis möjlighet till distansarbete finns.
Din kompetens
Vi söker dig med socionomexamen och gärna med påbyggnadsutbildning i psykosocialt behandlingsarbete. Erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande.
Du utgår från patientens behov och involverar patienten samt dess nätverk i arbetet. Du jobbar effektivt tillsammans med andra och ser teamarbete som en tillgång för din profession. Du tar på ett självklart sätt eget ansvar för ditt arbete, dokumenterar i elektronisk patientjournal, har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter och kan snabbt ställa om vid ändrade förutsättningar. Du planerar självständigt din kalender utifrån en helhetssyn på verksamheten och utifrån samarbetet med kollegor. Du har också ett intresse för att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra och ser digitala lösningar som naturliga möjligheter i ditt arbete.
För att trivas och lyckas med arbetet hos oss behöver du även vara prestigelös både inför att ta till dig kunskap och erfarenheter men också inför att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter med kollegor. Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Camilla Nyström på e-post: camilla.e.nystrom@regionuppsala.se
samt telefon 0171-41 84 22.
Du når representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på ditt examensbevis och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH215/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9992946