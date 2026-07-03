Kurator
Edukatus Alliance AB / Kuratorjobb / Umeå Visa alla kuratorjobb i Umeå
2026-07-03
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Om oss På Yrkesgymnasiet arbetar vi för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och engagerade pedagoger som stöttar eleverna i deras lärande och välmående.
Om rollen Vi söker nu en kurator på 20% som vill vara en viktig del i vårt elevhälsoteam och bidra till att skapa en trygg och stödjande miljö för våra elever. Som kurator arbetar du förebyggande och främjande med elevhälsa, samt ger stöd vid psykosociala frågor. Du samverkar med skolledning, lärare och övriga professioner för att säkerställa att eleverna får rätt stöd i rätt tid.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Ge stöd och rådgivning till elever i psykosociala frågor
Delta i skolans elevhälsoteam och bidra med din kompetens
Arbeta förebyggande och främjande för en god lärmiljö
Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov
Vi söker dig som:
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Är lösningsorienterad och har ett professionellt förhållningssätt
Trivs med att arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande
Kunskap om skolans styrdokument och elevhälsans uppdrag är en fördel
Så här går rekryteringen till: För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ingås. Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Blanketten finns på polisen.se.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag och annonsförmedlare.
Vill du vara med och göra skillnad för elevernas trygghet och välmående? Sök tjänsten som kurator på [Skolans namn] (Ort) idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991049-2085749". Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Järnvägsallén 24 (visa karta
)
903 28 UMEÅ Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9992255