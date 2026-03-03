Kurator
2026-03-03
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Krokslätt är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 300 elever. Skolan startade 2010 och är en väldigt heterogen skola med elever från hela stor Göteborg.
Kunskapsskolan Krokslätt söker nu ny kurator
Vill du arbeta i en skolorganisation som är i ständig utveckling och som har höga förväntningar på både elever och medarbetare? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker en kurator som har ett stort engagemang och som alltid arbetar aktivt för att alla elever ska lyckas och må bra. Du behöver vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och ha ett genuint intresse för eleven. Du kommer att arbeta elevnära och individanpassat samtidigt som du kommer att arbeta med att se helheten, både ur ett grupp- och organisationsperspektiv. Du behöver i det arbetet jobba aktivt med hela medarbetargruppen, och behöver därför se det som en självklarhet att samarbete är A och O.
Som kurator på Kunskapsskolan arbetar du framförallt med det förebyggande elevhälsoarbetet i tätt samarbete med resten av elevhälsoteamet och skolans lärare, men också med eleverna och deras vårdnadshavare. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan medarbetarna är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever. Utöver det förebyggande elevhälsoarbetet behöver du som kurator också hjälpa och stötta eleverna i olika vardagliga problem som händer i skolan eller på fritiden, samt jobba med både frånvaroutredningar och kränkningsanmälningar som uppstår på skolan. Du kommer att driva skolans trygghets team och vi lägger stor vikt vid dina kommunikativa egenskaper. Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig utbildning.
Meriterande kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget som kurator behöver du skapa förtroende hos eleverna vilket gör att du behöver vara stabil och trygg som person samt att du behöver skapa ett förtroende mellan skola och hem kring de elever du jobbar med. Du behöver också vara kommunikativ och ha en god förmåga att föra strukturerade och motiverande samtal med eleverna.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80-100%.
Rekryteringsprocess
Ansökan sker via länken nedan senast den 10 april 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Emil Dolk på emil.dolk@kunskapsskolan.se
eller via telefon på 0733-17 34 42
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
