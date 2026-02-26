Kurator
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-26Beskrivning
Habiliteringen är en specialistenhet i öppenvården som utreder, behandlar och följer upp hälsoproblem relaterade till olika funktionsnedsättningar eller förvärvade hjärnskador.
Vi har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Vi arbetar personcentrerat där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuella insatser, med fokus på att skapa värde för patienten, en god tillgänglighet och ett gott bemötande.
Vi söker nu en kurator till ett av våra team på Habilitering Skövde barn och ungdom. Dina arbetsuppgifter
Som kurator på Habiliteringen utför du psykosocialt arbete vilket bland annat innefattar kris- och stödsamtal, information om samhällsstöd och nätverksarbete.
Din arbetsuppgift blir att i nära samarbete med barn/ungdomar, föräldrar och övriga yrkesgrupper inom teamet planera och genomföra insatser som därefter utvärderas. Insatser kring barn/ungdomar kan ges individuellt eller i grupp under avgränsade behandlingsperioder. Arbetet är variationsrikt.
Som medarbetare på habiliteringen förväntas du vara motiverad att kontinuerligt utveckla din kompetens kring de insatser vi erbjuder. Det kan till exempel handla om att hålla i de generaliserade föräldrautbildningar som vi erbjuder vårdnadshavare. Arbetet kan vara såväl förebyggande som stödjande/behandlande.
Du erbjuds en introduktionsperiod och goda möjligheter till kollegial handledning samt regelbundna yrkesträffar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller kommer att få din legitimation under övergångsperioden. Har du arbetat som kurator i några år och även har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är det meriterande. Goda kunskaper om diagnoserna kognitiv utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och/eller rörelsehinder och behov relaterade därtill, är meriterande. Du ska ha erfarenhet och intresse av att arbete i tvärprofessionella team. Arbetet som kurator innefattar samverkan mellan olika yrkesgrupper och andra vårdgivare samt kommun, varför det ställs stora krav på både självständighet och god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett önskemål.Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.
I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag.
Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: www.vgregion.se/hoh
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
Habilitering & Hälsa, Habilitering , Skövde barn och ungdom Kontakt
Lisen Andersson, kurator, 0500-478462 Jobbnummer
