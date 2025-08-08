Kurator
Bra Liv Rosenlund vårdcentral
Vill du arbeta med psykisk hälsa tillsammans med oss! Varmt välkommen att söka tjänsten och bli en del av Bra Liv Rosenlunds vårdcentrals psykosociala team!
Rollen som kurator
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att bedöma och behandla vuxna patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa tex depression, ångest, oro, stress, sömn, kris, Neuropsykiatrisk BAS utredning.
Du får ett individuellt ansvar för att göra bedömningar och behandlingsinsatser. Vi har gemensamma remissteam där vi tar stöd av varandra. Vi har även extern handledning. Hos oss eftersträvas tidig intervention och hög tillgänglighet, vilket innebär att du främst kommer att arbeta med kortare behandlingskontakter via mottagningsbesök och distansbesök. Det finns möjlighet att jobba delvis hemifrån. Arbetsuppgifterna kommer att förändras i takt med att primärvårdens uppdrag förändras och utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50% och tillträde enligt överenskommelse. På sikt kommer tjänsten bli en heltidstjänst.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Rosenlunds vårdcentral är en av de 30 vårdcentralerna inom Vårdcentralerna Bra Liv som drivs inom Region Jönköpings län. Vårdcentralen har cirka 10 700 listade patienter och vi är ca 50 medarbetare inom olika professioner som tillsammans bedriver vård med omtanke, helhet och kvalitet. Vårdcentralen är belägen i Jönköping med goda bussförbindelser och gratis parkering. Psykosociala enheten består för närvarande av 1 psykolog och 2 kuratorer med lång erfarenhet. Nu kommer ena kuratorn gå ner i tid och vi ser fram emot att bli en till som vill vara med och utveckla vårt team.Publiceringsdatum2025-08-08Profil
Vi söker dig med en godkänd socionomexamen eller likvärdig utbildning. Det är inget krav men du är med fördel legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Det är önskvärt att du har grundutbildning i KBT och gärna erfarenhet av primärvård.
Du tycker om och drivs av att arbeta för god kvalitet och har förmågan att planera, prioritera, genomföra och utvärdera. Som person är du empatisk, trygg, lyhörd och har ett gott bemötande. Du är positiv och flexibel, har lätt för att anpassa dig till olika situationer som snabbt kan uppstå på en arbetsplats. Vi ser gärna att du är bra på att jobba självständigt i din profession men också har lätt för att samverka och samarbeta med andra. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Att arbeta hos oss innebär ett omväxlande arbete, roligt och utvecklande arbete. Du får personlig kompetensutveckling och det finns goda möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete. Du kommer att samarbeta nära övriga yrkesprofessioner på vårdcentralen där teamkänslan är av stor vikt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta enhetschef Sarah Jansson, telefon 072-2300748
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 augusti, urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan.
Vill du vara med i utvecklingen av vår vårdcentral? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Bra Liv Rosenlunds vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv som utgör den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län.
Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla".
I vår verksamhet i finner du hela bredden inom primärvårdens uppdrag. Vårdcentralen har cirka 10 800 listade patienter och 45 medarbetare inom olika professioner som tillsammans arbetar för att ge vård med helhet, omtanke och kvalité. Det finns många skäl att välja Vårdcentralerna Bra Liv - både som medarbetare och patient Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B474/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9450097