Kurator 100 % till skyddat boende (HVB)
Kurator 100 % till skyddat boende (HVB)
Unga kvinnors värn är en ideell stiftelse som stärker våldsutsatta kvinnor mellan 18 och 30 år med trygghet och kompetens. Vi erbjuder HVB-hem med inriktning skyddat boende, en mottagning med stödsamtal, samtalsgrupper, aktiviteter och gemenskap, samt lägenheter på skyddade adresser. Vår vision är att med trygghet och kompetens stärka unga kvinnor till en framtid fri från våld.
Nu söker vi en engagerad kurator till vårt HVB-hem med inriktning skyddat boende.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Som kurator arbetar du med psykosocialt stöd, motivationsarbete och myndighetssamverkan. Du ingår i ett team som arbetar nära de boende i deras förändringsprocess. Tjänsten innebär schemalagt heldygnsarbete om 37 h/vecka.
Vi har kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen/vård och omsorg. Boendet ligger i anslutning till goda allmänna transporter.Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av arbete med våldsutsatta personer
Kunskap om våld i nära relation och trauma
God förmåga att arbeta både självständigt och i team
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av HVB eller skyddat boende
Ytterligare språkkunskaper
Utbildning och erfarenhet av SARA, FREDA och Patriark
Vi erbjuder
Kollektivavtal via Arbetsgivaralliansen/vård och omsorg
Ett meningsfullt arbete i en verksamhet med lång erfarenhet
Engagerade kollegor och ett nära teamarbete
Möjlighet till handledning och kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje veckaDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg, empatisk och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är strukturerad, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Arbetet ställer krav på mognad, stabilitet och ett professionellt förhållningssätt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
Läs mer på www.ukv.se
Sista ansökningsdag 15 april 2026
Tillträde snarast
Skicka CV och Personligt brev till: ungakvinnorsmottagning@ukv.se
Upplysningar om tjänsten
Verksamhetschef Pernilla Lesse, direkt 070-753 92 96
Gruppledare Sofia Haking, boendet: 08-652 99 98
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: ungakvinnorsmottagning@ukv.se
Detta är ett heltidsjobb.
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
Pernilla Lesse ungakvinnorsmottagning@ukv.se 070-753 92 96
