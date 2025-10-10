Kurator - Vikariat på Neuropsykiatrimottagning Väster
2025-10-10
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vill du arbeta som socionom hos oss i ett av våra neuropsykiatriska team?
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrimottagning Väster, är en del av Västra Götalandsregionen.
Vi arbetar med allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. I fokus är en lättillgänglig och köfri vård med hög patientsäkerhet. Som medarbetare, forskare och student erbjuds du den stora organisationens rika valmöjligheter, många intressanta projekt med inriktning mot framtidens sjukvård samt en tydlig profil mot klinisk forskning.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Som kurator på mottagningen arbetar du i samverkan med patient, närstående och ofta kommunen. Du planerar och bedömer vårdbehov och utför vårdinsatser relaterade till din kompetens. Du genomför nybesöksutredningar och dokumenterar dina vårdinsatser i journalföringssystemet Melior. Du ansvarar också själv för att planera och boka dina besök. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga med andra professioner då patienten inte sällan är i behov av flera samtidiga insatser. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med erfarenhet av psykiatrisk vård. Det viktigaste är din förmåga att känsligt kunna bemöta enskilda patienter och att utifrån ett kuratorsperspektiv kunna bidra med behovsanalyser i det enskilda patientärendet.
Vi värnar om ett gott arbetsklimat på mottagningen, vilket bygger på ett stort engagemang, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap. Därför är din samarbetsförmåga och sociala kompetens avgörande. Du skall ha en god kommunikativ förmåga och med lätthet kunna uttrycka dig i tal och skrift.Anställningsvillkor
Heltidsanställning. Visstidsanställning till och med 261231, med eventuell möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Individuell lönesättning
