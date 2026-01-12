Kunskapsskolan i Varberg söker IT-tekniker
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Varberg söker en IT-tekniker
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Varberg är en grundskola för årskurs 4-9och har idag cirka 330 elever. Skolan startade 2015 och ligger lättillgängligt med både buss och tåg". På Kunskapsskolan Varberg har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar.
I jobbet som IT-tekniker på Kunskapsskolan Varberg är du en del av ett stort nätverk tekniker som tillsammans arbetar tätt med stöd och support mot elever samt medarbetare.
I det dagliga arbetet utförs bland annat reparationer av Chromebooks, tillhandahåller lösenord/kontoadministration, systemadministration, underhåll av digital utrustning i skolans lokaler samt viss fastighetsskötsel m.m.
Kunskapsskolan Varberg tillhör det västsvenska klustret, här kommer du framförallt ha nära kontakt med tekniker på KS-Borås, KS-Krokslätt (Göteborg), KS-Jönköping samt KG-Göteborg. Tillsammans med din klusterledare får du utbildning på nya enheter samt stöd och hjälp i ditt dagliga arbete.
Kvalifikationer
Stor IT-vana
God kännedom av Google Chromebook
God förmåga att ta eget ansvar för planering av verksamhetens skötsel och dagliga drift
Breda kunskaper inom G suite
Inte vara rädd för reparationer av hårdvara
God strukturerad förmåga
Flexibel
Utbildning inom reparation av hårdvara ses som meriterande samt kunskaper inom fastighet.
Viss del vaktmästeriuppdrag kan förekomma.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med en omfattning om 40%, förlagt till två dagar i veckan. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 5 februari2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Lena Bjuresäter lena.bjuresater@kunskapsskolan.se
eller via telefon 073-3094848.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
