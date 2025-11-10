Kunniga Montörer!!
2025-11-10
Om tjänsten
Jobbet innebär att utföra förmontering till vår kund där montering, installation och kvalitetstester ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. Arbetet som montör ställer höga krav på precision, kvalitetsmedvetenhet och ansvarstagande. Befattningen kräver att du kan arbeta självständigt samt att du besitter förmågan att arbeta metodiskt. Du kommer ingå i ett team där du tillsammans med dina kollegor bär ansvaret för att de uppsatta mål som efterfrågas genomförs. Dina arbetsuppgifter
Läsa ritningar och verifiera de delar som behövs för montering
Noggrant montera både stora och små komponenter enligt kundens specifikationer
Kontrollera och eventuellt plombera utförd montering
Uppdatera och registrera avvikelser i monteringsanvisningar
Rapportera avvikelser
Arbeta med ett starkt kundfokus där service, engagemang och flexibilitet är väldigt viktigt.
Övriga sedvanliga arbetsuppgifter inom lager förkommer också, exempelvis truckkörning, lagervård, inventering, lastning, kontroll av lagersaldo, städning i lagerlokaler, hantering och märkning av gods m.m.
Bidra till gott samarbete och god kommunikation med kollegor, teamledare, chefer, leverantörer, expeditörer och kunder
Vem är Du?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att meka och skruva. Du är effektiv, noggrann och lösningsfokuserad. Du ser vad som behöver prioriteras och tar egna initiativ. Du kommer arbeta i en föränderlig miljö så det är viktigt att du är flexibel och kan hantera snabba förändringar. Du har en positiv inställning och har alltid kunden i fokus. Vi ser också att du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsrutiner och att du förstår vikten av att ha ett gott samarbete med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med montering och du känner dig trygg med att läsa ritningar och monteringsanvisningar. Det är meriterande om du också har erfarenhet av att arbeta inom lager och logistik. Du har truckkort, behörighet B. I tjänsten kan det förekomma en del tunga och repetitiva arbetsmoment så du behöver ha en god fysik och hälsa. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska i både tal- och läsförståelse. Viss datavana krävs också då vi hanterar vissa ärenden via mejl samt att du hanterar in- och utleveranser i vårt orderprogram. Stor fördel om du har bil och körkort då de flesta av våra kunder är placerade i lägen där kommunala transporter ofta är mycket begränsade.
Villkor Lön/villkor enligt marknad och gällande kollektivavtal. Vi kan komma att anställa före sista ansökningsdatum. Sök nu!!
Har du frågor så ring gärna Henrik Nitz 070-160 20 91
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Henrik Nitz henrik.nitz@qbemanning.se 0701602091 Jobbnummer
