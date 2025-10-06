Kungsskolan söker lärare i särskild undervisningsgrupp
2025-10-06
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Kungsskolan är Örkelljungas kommunala högstadieskola, med ca 300 elever. Skolan ligger centralt belägen, nära till buss och centrum.
Vi har ett stort engagemang för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande skola för alla våra elever. Våra särskilda undervisningsgrupper är en viktig del av det arbetet. Här får du kollegor med hög kompetens och ett nära samarbete med skolledning och elevhälsa.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i en mindre grupp med elever som är i behov av en anpassad lärmiljö. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för varje elev att lyckas både socialt och kunskapsmässigt. Undervisningen sker i nära samarbete med resurspedagoger, elevhälsa och övriga kollegor.
I uppdraget ingår att:
Planera och genomföra undervisning anpassad efter individuella behov.
Skapa och upprätthålla tydliga strukturer och förutsägbarhet i undervisningen.
Samverka med elevhälsoteam, vårdnadshavare och andra lärare.
Bidra till ett tryggt och tillgängligt lärande med fokus på relationer och elevens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare (behörighet för åk 79 i kärnämnen är meriterande).
Har god kunskap och erfarenhet av arbete med elever med NPF.
Är trygg, tålmodig, tydlig och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer.
Har humor, empati och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Samarbetar väl med kollegor och har en helhetssyn på elevens behov och utveckling.
Personlig lämplighet kommer att vara avgörande i urvalet.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal.
