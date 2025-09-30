Kungsbacka: Konstruktör/projektingenjör
Jobbakuten Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Kungsbacka Visa alla maskiningenjörsjobb i Kungsbacka
2025-09-30
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Om rollen
Du är med från förfrågan till färdig leverans och säkerställer att våra projekt håller rätt kvalitet, tid och ekonomi. Det här är en bred och spännande tjänst där du får kombinera tre roller:
Applikationsingenjör - ge tekniskt stöd, arbeta med dimensionering och produktval, ta fram offerter och teknisk dokumentation samt rådgiva kunder i installationsfrågor.
Konstruktör - utforma ritningar, CAD-modeller och tekniska lösningar för kundanpassade pumpstationer och system.
Projektingenjör - planera och följa upp projekt, hantera inköp, kostnader och tidsplaner, samt vara en nyckelperson i dialogen med kunder, leverantörer och vår egen produktion.
Vi erbjuder
Hos Scandia Pumps får du:
Månadslön runt 50 000 om du har allt vi söker.
En ansvarsfull roll i ett företag med tydlig värdegrund och starkt fokus på långsiktiga kundrelationer.
Möjlighet att utveckla din tekniska, kommersiella och projektledande kompetens.
En arbetsmiljö där erfarenhet, professionalism och omtanke går hand i hand.
Fördelen att arbeta i en mindre organisation där du är nära besluten, får arbeta självständigt och flexibelt i din vardag. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Ge tekniskt stöd till säljorganisationen och direkt till kunder i projektens alla faser.
Dimensionera och designa pumpstationer och tillhörande system.
Ta fram ritningar, CAD-modeller och dokumentation i SolidWorks eller liknande.
Driva projekt från offertstadium till leverans och driftsättning.
Planera projektens resurser och följa upp ekonomi, tidplaner och inköp.
Ha nära kontakt med kundernas projektledare/byggledare samt våra leverantörer.
Bidra med applikationskunskap i utvecklingen av nya produkter och lösningar.Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, kemiteknik, anläggningsteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av applikationsarbete, mekanisk konstruktion och projektledning är meriterande.
Kunskap i CAD och SolidWorks eller liknande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Förståelse för industriella processer inom exempelvis VA, energi eller processindustri är en fördel.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med en lösningsorienterad och affärsmässig inställning. Du har förmåga att arbeta strukturerat, prioritera och driva projekt framåt. Du trivs med ett varierat arbete och många kontaktytor, och är bekväm i att kommunicera med både kollegor, kunder och leverantörer.
Scandia Pumps AB är en ledande leverantör av pumplösningar för industri och VA-sektorn, med bas i Fjärås. Vi är ett familjeägt företag med starka värderingar, lång erfarenhet och en tydlig kultur präglad av kvalitet, ansvar och samarbete. Som ett mindre, entreprenörsdrivet företag arbetar vi nära både kunder och medarbetare. Här får du stort ansvar, självständighet och möjlighet att påverka, samtidigt som vi värdesätter flexibilitet och korta beslutsvägar. Med kunder både i Sverige och internationellt söker vi nu en ingenjör som vill kombinera djup teknisk kompetens med en kundnära, konstruktiv och projektledande roll. Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se Arbetsplats
Jobbakuten Åmål Jobbnummer
9533864