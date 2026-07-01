Kungälv-Ytterby församling söker Kyrkoherde
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2026-07-01
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Kungälv-Ytterby församling utgörs av de centrala delarna av Kungälvs kommun strax norr om Göteborg. Inom församlingen bor ca 27 000 invånare och drygt 15 000 är kyrkotillhöriga. Församlingen har ca 50 anställda där arbetet bedrivs runt fyra distriktskyrkor med olika uttryck och på Sjukhuskyrkan. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för sex kyrkogårdar.
Pastoralt program
Församlingens kallelse är att låta arbetet bära frukt för Guds rike och vara beroende av den helige Andes ledning och kraft.
De fyra distriktskyrkorna ansvarar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorna ska inte likriktas, utan ha frihet att i dialog med kyrkoherden forma sin verksamhet, och göra det utifrån sina egna förutsättningar, möjligheter, begränsningar och historia. De olika kyrkorna kompletterar varandra och ger på så vis församlingen som helhet en god bredd vad gäller gudstjänstliv och verksamhet. Det möjliggörs genom en kultur av samarbete och generositet mellan kyrkorna.
Kärnan i församlingslivet är den söndagliga gudstjänsten. Den ska präglas av trohet mot Guds ord, liturgisk och musikalisk rikedom samt mångas delaktighet och engagemang.
Vi söker dig som
• Är grundad i att allt arbete i församlingen ytterst är Guds verk och vill vara beroende av den Helige Andes ledning samt följa Jesus och vara trogen Guds ord.
• Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
• Är trygg i Svenska kyrkans tro, bekännelse, ordningar och har förmåga att vara ledare i församlingen med distriktskyrkornas olika traditioner samt uttrycksformer.
• Är tydlig och strukturerad ledare med god förmåga att delegera, inspirera och uppmuntra.
• Är en självständig och modern ledare som finner trygghet och inspiration i samarbete med kyrkorådet och övriga förtroendevalda.
• Har god kunskap och engagemang i administration, personal, ekonomi, fastighetsförvaltning, begravningsverksamhet och begravningslagen.
• Vill ta vara på det goda som redan finns och samtidigt vara visionär och utveckla nya sätt att vara kyrka i en föränderlig värld.
• Vill skapa förutsättningar för goda möten med människor i deras vardag.
• Uppmuntrar och verkar för ideellt engagemang.
Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten och förmågan till ett gott och utvecklande samarbete. Då tjänsten också kan innebära arbete med barn tillämpar vi Lagen om registerkontroll och kommer vid erbjudande om anställning begära utdrag ur belastningsregistret. Tillträde: efter överenskommelse.
Har du intresse för tjänsten är du välkommen att höra av dig till kyrkorådets ordförande Erik Eliasson 070–349 48 59, erik@tegalantbruk.se
, eller till nuvarande kyrkoherde, kontraktsprost Mikael Isacson, 0303–37 70 01, mikael.isacson@svenskakyrkan.se
.
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026 till:kungalv-ytterby.rekrytering@svenskakyrkan.se
Domkapitlets intervjuer av sökande sker 25 och 28 augusti. Församlingens intervjuer sker 20 och 31 augusti.
Facklig företrädare, KyrkA, är Ammi Jonsson, 0738–520 374, och, Vision, Lars Svernling, 0523–66 84 10.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: kungalv-ytterby.rekrytering@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälv-Ytterby församling
(org.nr 252004-8238), https://www.svenskakyrkan.se/kungalv
442 10 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987221