Kung Pao Design AB söker systemtuvecklare

2026-01-30
Är du vår nya Systemutvecklare?
Är du vår nya Systemutvecklare?

Hej! Vi på ChopChop söker nu en systemutvecklare till vårt IT-team på huvudkontoret i Rosersberg. Vi letar efter dig som har erfarenhet av JavaScript, TypeScript, Node.js och MySQL, och som vill vara med och utveckla våra interna system och lösningar.

Arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla system och applikationer.
Arbeta med databaser i MySQL.
Delta i utvecklingsprojekt och bidra med nya idéer.
Felsöka och optimera befintliga lösningar.
Samarbeta nära med övriga i IT-teamet för att skapa smidiga och hållbara system.
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i JavaScript, TypeScript och Node.js.
Har erfarenhet av databaser, gärna MySQL.
Tycker om att lösa problem och utveckla smarta lösningar.
Trivs med att jobba både självständigt och i team.

Om företaget
ChopChop är Skandinaviens första drive thru-restaurang med asiatiskt kök. Sedan starten 2011 har vi vuxit till 45 restauranger runt om i landet.
Det praktiska
Plats: ChopChops huvudkontor i Rosersberg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Känner du att det här är rätt för dig? Ansök idag och bli en del av ChopChop-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: Jobb@chopchop.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemutvecklare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

ChopChop AB
(org.nr 559008-9214)
Järngatan 28
)
195 72 ROSERSBERG

Arbetsplats
GigaChop Jobbnummer
9713801