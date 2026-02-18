Kundvärd till Täby kommun
2026-02-18
Om kommunen
Vill du göra skillnad? Just nu söker enheten Stöd och service en Kundvärd.
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
På vår hemsida: https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som kundvärd har du en central och serviceinriktad roll i kommunen där du fungerar som en viktig länk mellan verksamhet, leverantörer och interna funktioner. Du ansvarar för att hantera och följa upp ärenden i EasitGO (ärendehanteringssystem), säkerställa kvalitet i utförda arbeten och interna leveranser samt bidra till en välfungerande och trygg arbetsmiljö. Rollen innebär löpande kontakt med leverantörer genom driftmöten och kvalitetsuppföljningar, administration av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och hantering av beställningar för intern förbrukning. Du arbetar även med fakturahantering, post- och godshantering, konferensmöblering samt regelbunden rondering av lokaler, kaffemaskiner och serviceytor för att säkerställa ordning, funktion och trivsel.
I uppdraget ingår även ansvar för kommunens fordon, där du bokar bilar i bokningssystem, hanterar nycklar, genomför ronderingar och kontrollerar eventuella skador. Du samordnar verkstadsbesök, tvättar fordon vid behov, ansvarar för kalibrering av alkolås samt rapporterar till fordons- och avtalsansvarig i bilrelaterade frågor. Rollen omfattar hantering av felanmälningar, klagomål och övriga serviceärenden. Arbetstiden är huvudsakligen dagtid (07.30-16.00) med kvällspass var tredje vecka (09.30-18.00).Profil
Vi söker dig som har:
• B-körkort.
• Erfarenhet av arbete inom serviceyrke, exempelvis konferens, restaurang, försäljning eller annan roll med daglig kundkontakt.
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete och ärendehanteringssystem. Som person är du strukturerad, stabil och samarbetsorienterad med en naturlig förmåga att skapa goda relationer. Du är kommunikativ och trygg i dina beslut, tar ansvar för ditt arbete och ser vad som behöver göras. Vidare är du lösningsorienterad, prestigelös och trivs i en roll där du kombinerar service, administration och praktiskt arbete. Då arbetet stundtals är fysiskt ser vi att du har god arbetsförmåga och är bekväm med att hantera fordon och enklare praktiska uppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Låter det intressant? I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Emma Degerfeldt på nummer 070-821 53 29 eller mail emma.degerfeldt@clwork.se
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
• Sista ansökningsdag är 2026-03-04. Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för
dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Vid skyddad identitet - kontakta ansvarig rekryteringskonsult innan du ansöker. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Degerfeldt emma.degerfeldt@clwork.se Jobbnummer
9750966