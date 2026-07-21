Kundvärd till kortare uppdrag
Academic Work Sweden AB / Rese- och trafikjobb / Malmö Visa alla rese- och trafikjobb i Malmö
2026-07-21
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Vår kund söker nu engagerade kundvärdar som vill bidra till en bättre reseaustock och höja kvaliteten inom transportsektorn. Har du möjlighet att arbeta under augusti? Då är detta det perfekta extrajobbet för dig!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som kundvärd kommer du att verka på bussar och stationer och informera resenärer om aktuell trafikinformation. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag där du arbetar 8 timmar om dagen följande dagar:
10/8 - 14/8
17/8 – 19/8
24/8 - 26/8
Du erbjuds ett socialt, aktivt och roligt uppdrag där du är kundens ansikte utåt!Dina arbetsuppgifter
Vara närvarande på valda busslinjer och stationer
Informera resenärer om viktig trafikinformation
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Är social och kommunikativ
Har tillgång till smartphone
Har möjlighet att jobba samtliga datum ovan
Det är meriterande om du har
Mycket goda kunskaper i arabiska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Ansvarstagande
Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31YOTB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10008316