Kundvärd till bostadsbolag
Bemannia AB (Publ.) / Fastighetsskötarjobb / Klippan Visa alla fastighetsskötarjobb i Klippan
2026-06-12
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Vill du ha en roll där du får vara viktig kontaktperson för hyresgäster och bidra till en trygg och trivsam boendemiljö? Vi söker en serviceinriktad och noggrann kundvärd till ett bostadsbolag i Skåne!
Om uppdraget
Vi söker en kundvärd för ett konsultuppdrag via Bemannia. Uppdraget startar omgående och pågår till 24 augusti med möjlighet till förlängning. Det är en heltidstjänst med arbetstider 08:00–17:00, med möjlighet till flex.
Dina arbetsuppgifter
Vara hyresgästernas främsta kontaktperson och besvara frågor om boendet
Hantera felanmälningar och följa upp ärenden
Utföra besiktningar vid omflyttningar, inklusive för- och slutbesiktning samt städbesiktning
Ge professionell service både via telefon och vid hembesök hos hyresgästerPubliceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
✔️ Godkänd gymnasieexamen
✔️ Dokumenterad arbetslivserfarenhet av fastighetsbranschen
✔️Erfarenhet av kundservice och att möta människor, både i telefon och på plats
✔️ Tidigare erfarenhet av att genomföra omflyttningsbesiktningar av lägenheter
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i fastighetssystemet Vitec
Erfarenhet av bosociala frågor såsom hantering av störningar eller hyresbetalningar
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 17 juni 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902059-2051138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Skåne (visa karta
)
665 91 KIL Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9962006