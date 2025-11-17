Kundvärd med placeringsort Svedala
2025-11-17
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Arbetsplatsen
Är du intresserad av kompetensförsörjning? Har du energi och mod att skapa nya metoder och arbetssätt? Vill du arbeta i en process som är i framkant inom handläggning av försörjningsstöd? Är svaret ja på dessa frågor kan du vara den vi söker.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, för medborgaren, näringslivet som för kommunen. Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar och det är viktigt att du i ord och handling står bakom vår värdegrund och vårt kompetensförsörjningsperspektiv.
Myndighetsenheten består av medarbetare med stort engagemang och med medborgarna i fokus. Vi är en enhet som har nära till skratt och tycker det är viktigt att ha kul på jobbet samtidigt som vi stöttar och utmanar varandra i det dagliga arbetet.
Tjänsten är ett vikariat med placering i Svedala.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som kundvärd/administratör är varierande. Du svarar på frågor, stöttar och vägleder medborgare via telefon, e-post, e-tjänster och personliga besök. Du svarar främst på frågor gällande försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.Kvalifikationer
Vi ser att du har en pågående eller färdig högskole- eller universitetsutbildning som är relevant för uppdraget. Att du även har erfarenhet av servicearbete inom kommun från kundtjänst, medborgarservice eller liknande samt van vid telefoniarbete och hantera mejl. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Det är meriterande om du behärskar ytterligare språk.
Som person tycker du om att möta och hjälpa andra människor, du har en positiv inställning och tycker det är viktigt att alltid ge ett bra bemötande. Du är stabil och klarar av att hantera svåra möten med medborgare eller människor i utsatta situationer. Det kräver uthållighet och stresstålighet. Du är lösningsfokuserad och har lätt för att skapa goda relationer. Därav lägger vi ett stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Ansökningen sker via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden. Vänta därför inte med att skicka din ansökan.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
