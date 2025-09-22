Kundvärd med känsla för service och bemötande
VR Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Tyresö
, Ekerö
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om rollen:
Som kundvärd är du ansiktet utåt och bidrar till att ge våra resenärer en säker, trygg och trevlig resa. Det är ett självständigt och ansvarsfullt arbete som fordrar ett systematiskt arbetssätt och intresse för att arbeta med och bland människor.
Uppdraget gäller kundvärd på busstrafik som går mellan Mörby och Ekerö. Arbetet pågår heltid från slutet av oktober till sista januari med viss möjlighet till förlängning. Sök även om du önskar halvtid under denna period.
Du behöver vara lugn, trygg och självständig för att kunna hantera pressade situationer och störningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Guida resenärer genom ett nytt sätt att resa
• Svara på frågor
• Vara initiativtagande i kontakt med resenärerna
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt.
• Ett socialt och trevligt förhållningssätt till alla människor.
• Har möjlighet att starta arbetet i slutet av oktober 2025 och arbeta fram till sista januari 2026 med viss möjlighet till förlängning.
• Ett initiativtagande gentemot andra människor.
Ansökningsprocess
Då vår urvalsprocess är kort så sker den löpande och omgående. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då anställningen startar i slutet av oktober. Du ansöker genom att klicka på länken nedan. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Projektledare Ann-Christin Bäck, ann.christin.back@vrsverige.com
Kort om VR
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Kontakt
Projektedare PAD
Ann-Christin Bäck ann.christin.back@vrsverige.com Jobbnummer
9520080