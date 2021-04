Kundvärd backoffice, sommarjobb - Bostads AB Mimer - Butikssäljarjobb i Västerås

Bostads AB Mimer / Butikssäljarjobb / Västerås2021-04-12I över 100 år har Mimer varit med och byggt Västerås och dess stadsdelar till vad de är idag, och det tänker vi fortsätta göra i minst 100 år till. Hos oss präglas arbetet av våra värderingar omtanke, nytänkande och engagemang, men samtidigt av struktur och hög kvalitet i det vi gör. Medarbetarengagemanget är högt, faktiskt bland det högsta i Sverige, och vi värnar om våra kunder och vår stad.Just nu söker vi en kundvärd till Backoffice som är en del av vårt Kundcenter. Är du serviceinriktad, självgående och samtidigt samarbetar bra med andra? Har du dessutom möjlighet att arbeta under sommaren och därefter extra vid behov på dagtid under vardagar, välkommen in med din ansökan!Som kundvärd på Backoffice kommer du huvudsakligen att hjälpa våra kunder i vår plusvalsbutik och svara på frågor via mejl och telefon. Du kommer att svara på fakturafrågor och frågor om plus- och tillvalsbeställningar.Huvudsakliga arbetsuppgifterHantera många av Kundcenters kundkontakter via telefon och mailBemanna Plusvalsbutiken och ge service till kundernaSvara på fakturafrågorAdministration av företagets nyckelsystemBeställningar av plusval och tillvalFakturering av nycklar och plus och tillval ( https://mimeronline-my.sharepoint.com/personal/magdalena_fager_mimer_nu1/Documents/Annons%20BO%20extra.docx#_msocom_1) PROFIL2021-04-12Relevant gymnasieutbildningKompetens och yrkeserfarenhetErfarenhet av att arbeta med service mot kundSvenska och engelska i tal och skriftVan att administrera olika datasystem samt goda kunskaper i OfficepaketetServiceinriktad, är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt beteende. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig i att leverera lösningar.Självgående, tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.Samarbetsförmåga, arbetar bra tillsammans med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Omdöme, gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.Kvalitetsmedveten, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ned stor vikt att man lever upp till dessa.Eftersom vi endast söker en medarbetare som kan jobba under sommaren, sedan som extra vid behov, ser vi gärna att du som ansöker har någon annan sysselsättning vid sidan om.Du som söker behöver vara tillgänglig för upplärning under maj och juni och sedan kunna jobba heltid veckorna 28-31 i sommar. Sista ansökningsdag är 30/4 2021. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta Anna Lundberg, Teamledare Backoffice, på telefon 021-30 70 71.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Bostads AB Mimer5685433