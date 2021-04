Kundtjänstproffs till Båstad - AB Effektiv Halmstad - Butikssäljarjobb i Båstad

AB Effektiv Halmstad / Butikssäljarjobb / Båstad2021-04-12Ett uppdrag för dig som drivs av att ge service och är en administrativ stjärna!Om vår kundVår kund är ett väletablerat bolag där arbetsmiljö och kvalitet är i fokus. Effektiv samarbetar med många olika företag i regionen.2021-04-12Svara i telefon/mail ang. transport/leveransfrågor internt och från kund.Kontakta transportörer gällande leveransfrågor.Boka returfrakterHantera reklamationerBoka transporter från företagetFör det här uppdraget söker vi dig som drivs av att att ge service, som snabbt och lätt sätter dig in i olika frågor och är lösningsorienterad. Du är en van administratör och tycker det är roligt att lära nya system. Du är stolt över att kunna ha många bollar i luften samtidigt.Krav för tjänsten är mycket god it-vana samt god svenska samt engelska i både tal och skrift.Du kommer att bli anställd av Effektiv och uthyrd som konsult. Placering är på transportkontoret hos vår kund. Här är det härlig händelserik miljö. Du kommer att få upplärning och sitta med en erfaren kollega, ditt uppdrag är att lära dig hitta svaren för att kunna hjälpa både kunder och kollegor internt. Tillsättning omgående och uppdraget kommer att sträcka sig över hela sommaren. Arbetstiden är kl. 8.30 - 17.00 måndag-fredag.Låter det som du? Då vill jag gärna läsa din ansökan. Skicka in den snarast eftersom tillsättning sker löpande.Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans till förlängning.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25AB Effektiv Halmstad5686545