Kundtjänstpersonal till finansbolag i Umeå
OnePartnerGroup Umeå AB / Backofficejobb / Umeå Visa alla backofficejobb i Umeå
2026-07-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Umeå AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell verksamhet där administration, kundservice och digital utveckling går hand i hand? Trivs du i en roll där du får kombinera struktur, noggrannhet och service med möjligheten att bidra till smartare arbetssätt? Då kan detta vara nästa steg i din karriär. Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som kundservice-medarbetare på avdelningen för Business Processing blir du en del av vår kunds nordiska verksamhet som arbetar med hantering av finansiella avtal. Rollen innebär ett nära samarbete med både externa partners och interna kontaktytor, där du ansvarar för att säkerställa att inkommande avtalsdokumentation hanteras korrekt och enligt gällande rutiner.
Utöver den dagliga administrationen blir du en viktig del av verksamhetens fortsatta digitaliseringsresa. Du deltar i utvecklingen av effektiva processer och bidrar till att skapa en smidig och modern kundupplevelse. Rollen erbjuder stor variation och goda möjligheter att utvecklas utifrån dina erfarenheter, intressen och styrkor.
Tjänsten är en del av OnePartnerGroups konsulterbjudande och du kommer därför vara anställd till en början som konsult via oss och uthyrd till vår kund med kontor i Umeå. Tjänsten är på heltid och innebär normala kontorstider mån - fre med fina förmåner och möjligheten till att lära känna en spännande organisation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och granska inkommande avtalsdokumentation.
Ge service och support till externa samarbetspartners och interna kunder.
Delta i utveckling och digitalisering av arbetssätt och processer.
Bidra i förbättrings- och förändringsarbete.
Samarbeta med kollegor inom den nordiska organisationen.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och trivs i en roll där kvalitet och service står i fokus. Du arbetar strukturerat, har ett öga för detaljer och motiveras av att hitta lösningar och förbättra arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta med andra och uppskattar en arbetsmiljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi ser gärna att du har:
God administrativ förmåga och vana att arbeta i olika IT-system.
Ett intresse för digitala verktyg och effektivisering av processer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ett serviceinriktat förhållningssätt och god kommunikativ förmåga.
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare.
En positiv inställning, initiativförmåga och vilja att lära dig nytt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kundservice, finansiell leasing eller arbete med digitala verktyg och AI.Om företaget
Vår kund är en internationell aktör inom finansiering med fokus på att hjälpa företag investera i teknik, utrustning och hållbara lösningar. Genom innovativa finansieringslösningar möjliggör de digital transformation och tillväxt för företag inom en rad olika branscher. Organisationen präglas av samarbete, utveckling och ett starkt fokus på att skapa värde för sina kunder genom effektiva processer och hög service.
Intresserad?
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459), https://www.siemens.se/
903 27 UMEÅ Arbetsplats
Siemens Financial Services AB Umeå Kontakt
VD
Andreas Lindqvist andreas.lindqvist@onepartnergroup.se +46734130611 Jobbnummer
10008912