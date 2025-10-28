Kundtjänstmedarbetare under november-december
2025-10-28
Black Friday, Black Week och julen nalkas och det betyder att vi skickar fler paket än någon annan tid på året. Nu söker vi därför dig, du som vill jobba som kundtjänstmedarbetare under november-januari som är högsäsong inom logistikbranschen. Är du personen som älskar att ha kontakt med kunder och att ge service av världsklass? Då ser vi fram emot en fortsatt kontakt med dig och att du kanske blir en del av ett framåt och härligt kundtjänstteam!
Vad kommer du att göra och vem kommer trivas här?
I ditt arbete som kundtjänstmedarbetare kommer du ha daglig kontakt med både företags- och privatkunder via både telefon och mail. Du kommer dessutom ha kontakt med kollegor runt om i landet i frågor kopplat till bland annat spårning av paket och liknande. Vidare kommer du hjälpa kunder att boka upphämtning av paket, svara på frågor gällande gods och även om företagets verksamhet.
Som person är du noggrann, effektiv, har en god social förmåga och är serviceinriktad. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo och är skicklig på att organisera och planera. Att arbeta både i team och självständigt är något du bemästrar väl.
Erfarenhetsmässigt ser vi att du gärna har arbetat med någon typ av kundservice och administration och det är meriterande om du har erfarenhet av logistik/transportbranschen, alternativt har du utbildning inom logistikområdet. Nu är du sugen på att jobba med varierande kundkontakt och att hjälpa kunder med frågor och lösa deras problem. Du har goda datorkunskaper och har inga problem med att hantera telefonsamtal. Vidare hanterar du både svenska och engelska i tal och skrift.
Placeringsort: Jönköping. Möjlighet att pendla med kollektivtrafik finnsArbetsperiod: 17e november tom 23e DecemberOmfattning: Måndag-fredag, möjlighet till deltid kan finnas
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Eric Alverus Alternativt Hanna Åstrand på eric.alverus@onepartnergroup.se
eller hanna.astrand@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Kevin Inal kevin.inal@onepartnergroup.se Jobbnummer
9578060