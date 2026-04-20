Kundtjänstmedarbetare till Tradera!
2026-04-20
Är du en positiv och kommunikativ person som brinner för service och vill vara en del av Nordens största cirkulära marknadsplats? Nu söker vi kundtjänstmedarbetare till Tradera!
Tradera är en av Sveriges mest välkända marknadsplatser med över 3,6 miljoner medlemmar och miljontals dagliga besök. Varje dag hjälper kundserviceteamet både köpare och säljare att lyckas - och nu behöver de förstärkning!
I den här rollen arbetar du med att ge snabb och professionell support via chatt, telefon och mejl. Du blir en viktig del av ett team som ständigt förbättrar upplevelsen för användarna och bidrar till Traderas resa mot ännu mer hållbar och cirkulär handel.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare hos Tradera kommer du bland annat att:
Ge snabb och kvalitativ support via chatt, telefon och mejl
Säkerställa hög kundnöjdhet genom trygg och professionell kommunikation
Bidra till att förbättra chatbot, svarsmallar och interna rutiner
Rapportera buggar och återkommande problem för att höja kvaliteten i plattformen
Arbeta mot tydliga mål för ledtider, hanteringstider och nöjd kund
Delta i feedbacksessioner, kunskapsdelning och utbildningar
Hålla dig uppdaterad kring Traderas produkter, tjänster och policies
Detta är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med Tradera. Tjänsten är på heltid under kontorstider. Planerad uppstart är under våren 2026, med möjlighet till förlängning till hösten.
DETTA SÖKER VI
Har tidigare erfarenhet av kundservice eller annat serviceyrke
Kommunicerar tydligt och professionellt på både svenska och engelska
Har god datorvana och trivs med problemlösning
Är positiv, engagerad och har en stark vilja att hjälpa andra
Tar ansvar, är anpassningsbar och gillar att utvecklas
Arbetar strukturerat och noggrant även när tempot är högt
Trivs med att både arbeta självständigt och i team
Det är meriterande om du även har
Erfarenhet från e-handel, marknadsplatser eller techbolag
Jobbat med privatkund, företagskund, fraktärenden eller policy/säkerhet
Intresse för AI och ny smart teknik
God förståelse för Traderas produkter och tjänster som aktiv användare
Om Tradera
Tradera är Nordens största cirkulära marknadsplats med miljontals aktiva användare och auktioner varje dag. Hos oss gör varje såld produkt skillnad - de arbetar för ett mer hållbart samhälle genom att ge prylar längre liv. Kundserviceteamet är en central del av upplevelsen och deras kultur präglas av nyfikenhet, snabbhet och ständig utveckling.
Don't be square - get circular. Vill du vara med på deras resa? Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
