Kundtjänstmedarbetare till PreZero Recycling
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Är du serviceinriktad och vill bidra till en hållbar framtid? PreZero Recycling söker engagerade och flexibela kundtjänstmedarbetare till sitt team i Nacka. Här får du arbeta tillsammans med ett dedikerat team i en samhällsviktig verksamhet inom miljö- och återvinningsbranschen. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 7 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos PreZero. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
🚀 Om företaget
PreZero Recycling AB är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns PreZero på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.
PreZero ser på mångfald som en av deras största styrkor och de strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
💼 Arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare hos PreZero blir du en viktig del av kundtjänstteamet där du dagligen har kontakt med kunder via telefon och mejl. Du ansvarar för att ta emot, hantera och följa upp inkommande ärenden kopplade till PreZeros tjänster inom avfallshantering och återvinning. Rollen innebär både service och administration, där du säkerställer att kundernas frågor, beställningar och uppföljningar hanteras på ett professionellt och effektivt sätt. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor i kundtjänst samt andra interna avdelningar för att skapa en smidig och kvalitativ kundupplevelse.
Du får en gedigen introduktion och blir en del av ett engagerat team där samarbete, struktur och service står i fokus.
Arbetstiderna är måndag till fredag mellan 07.00–16.00.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ta emot och hantera inkommande samtal och mejl från kunder gällande PreZeros tjänster
Registrera, administrera och följa upp kundorder i system
Säkerställa korrekt kundinformation samt hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till orderflödet
Samarbeta med kundtjänst och övriga avdelningar för att säkerställa hög servicegrad och effektiva processer
🔍 Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasial utbildning
• Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av kundkontakt över telefon alternativt jobbat serviceinriktat tidigare
• Obehindrat i svenska, tal och skrift
• Meriterande med kunskap i affärssystem (till exempel order-, fakturerings-, ekonomi- och statistikprogram)
• Meriterande med erfarenhet från miljö- och återvinningsbranschen
I rollen som kundtjänstmedarbetare förväntas du vara serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att lära dig och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir korrekt utförda. Du har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga – du trivs med att jobba i team men har också förmågan att arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad, frågar när du behöver hjälp och bidrar gärna till att arbetet flyter på för hela gruppen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Augusti/september Plats: Saltsjö-Boo, Nacka Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675898-2099077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10001480