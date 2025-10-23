Kundtjänstmedarbetare till PreZero i Knivsta
2025-10-23
Tycker du om att hålla en hög servicenivå med många kontaktytor gentemot kunder såväl som kollegor?
Då kan det vara dig vi söker!
Vilka är arbetsuppgifterna?
I rollen som kundtjänstmedarbetare är du en del av den dagliga verksamheten med huvuduppgift att bemanna vår kundtjänst som servar våra kunder i Uppsala län. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter med administrativ karaktär. Du kommer arbeta i vårt verksamhetssystem med ordermottagning, orderuppföljning, fakturafrågor, krediteringar, statistik, registervård och vissa reklamationshanteringar. När våra kunder hör av sig ska du hjälpa till med diverse frågor kring deras avfallshantering och de tjänster vi erbjuder. Vi arbetar med digitala ordersystem och arbetet innebär även att kontrollera samt följa upp ordrar och beställningar inför fakturering.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på PreZero erbjuder en arbetsplats med familjär stämning där vi hjälper och stöttar varandra. Utan våra medarbetare, ingen verksamhet. Vi har ett starkt fokus på att både stötta din utveckling på jobbet och underlätta för dig att kombinera arbetet med allt annat som livet erbjuder och kräver. Tillsammans bidrar vi varje dag till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. Något som ger engagemang och stolthet oavsett yrkesroll. Vi är noga med att bry oss om varandra, jobba säkert och ha kul på arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker en serviceinriktad, kommunikativ och strukturerad person som trivs med mycket kundkontakt. Som kundtjänstmedarbetare hos oss har du ett flexibelt och varierat arbete som periodvis innebär ett högt tempo. Du behöver ha kunskaper i MS Office och får även gärna ha erfarenhet från affärssystem som order-, fakturerings-, ekonomi- och/eller statistikprogram.
Vi lägger störst vikt vid dig som person, denna tjänst kräver att du är en positiv person som har en hög servicegrad och en positiv inställning. Det är meriterande om du har erfarenhet från kundorienterad verksamhet och/eller inom miljöservicebranschen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag omgående. Placering i Knivsta.
Vi på PreZero ser på mångfald som en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra
Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta gärna rekryteringskonsult Anne Wegar på anne.wegar@jeffersonwells.se
eller ring 0709-535880.
Intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen att ansöka så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om du blir erbjuden tjänsten hos oss ska du uppvisa ett giltigt utdrag (max en månad gammalt) från Polisens belastningsregister.
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter. Ersättning
