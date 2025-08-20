Kundtjänstmedarbetare till Kungsbacka
2025-08-20
Har du ett hjärta för service, trivs i ett högt tempo och söker en roll där du får lösa problem och hjälpa kunder varje dag? Vår kund söker nu en kundservicemedarbetare till sitt team i Kungsbacka med omgående start - är det dig vi söker?
OM TJÄNSTEN
I denna roll blir du en viktig del av ett dynamiskt team där service, struktur och samarbete står i fokus. Du kommer arbeta med att hantera inkommande ärenden från företagets kunder - både via telefon och e-post - med målet att varje kund ska få snabb, professionell och personlig hjälp. Du blir en del av antingen deras Solution team eller Direct team, beroende på typ av ärenden.
Vi söker dig som brinner för kundservice, är noggrann, ansvarstagande och ser varje kundkontakt som en möjlighet att skapa en positiv upplevelse. Företaget består av passionerade medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera lösningar och service i världsklass till sina kunder inom vård och hälsa. Arbetet är förlagt 100% på plats på kontoret.
Dina arbetsuppgifter
• Besvara inkommande samtal, e-post och hantera kundärenden kring ordrar, leveranser, returer och reklamationer
• Ge rådgivning och kundsupport med fokus på snabbhet och kvalitet
• Registrera och följa upp avvikelseärenden och returdokument
• Samarbeta internt och externt för att säkerställa hög kundnöjdhet
• Arbeta proaktivt och föreslå förbättringar i kunddialoger och processer
VI SÖKER DIG SOM
• Behärskar svenska och engelska flytande, i både tal och skrift
• Har en godkänd gymnasial utbildning
• Har tidigare erfarenhet av kundservice eller annat serviceyrke
• Är noggrann, strukturerad och gillar att ha många bollar i luften
• Har god dator vana, framför allt i Office-paketet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom sjukvård, medicin eller dietist
• Kunskaper i affärssystemet IFS
• Kunskaper nom annat nordiskt språk
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ansvarstagande
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
