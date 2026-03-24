Kundtjänstmedarbetare till Joyweek
Joyweek AB / Kundservicejobb / Solna
2026-03-24
Vill du vara en del av ett team där service, samarbete och kundfokus står i centrum? Vi på Joyweek söker nu en kundtjänstmedarbetare som vill skapa förstklassiga upplevelser för såväl kunder och kollegor.
Om rollen Som kundtjänstmedarbetare hos Joyweek är du en viktig del av vår kontakt med kunder, leverantörer och kollegor. Du arbetar i ett nära och hjälpsamt team där du hanterar inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt. Du registrerar beställningar, följer upp avvikelser och ser till att allt flyter på i våra kunders vardag. Arbetet är varierande och kräver både noggrannhet och ett stort engagemang för service.
Du kommer även att samarbeta tätt med andra funktioner inom Joyweek, exempelvis ekonomi och sälj, för att hitta lösningar och skapa en smidig helhet. Vi har tydliga rutiner och prioriteringsordningar att utgå från, samtidigt som vi alltid försöker vara flexibla där det behövs. Rollen är placerad på vårt Stockholmskontor i Solna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ta emot och hantera kundärenden via telefon, mejl och chatt
Registrera inkommande order och säkerställa korrekt leverans
Följa upp kundförfrågningar och hantera avvikelser enligt rutin
Samarbeta inom teamet för att nå deadlines
Ge support till övriga avdelningar i kundrelaterade frågor
Bidra till merförsäljning genom att lyssna in kundens behov
Din profil Vi söker dig som är serviceminded, hjälpsam och prestigelös. Du har god administrativ förmåga, tycker om att samarbeta och är duktig på att kommunicera, både i tal och skrift. Du trivs i en roll där du får hjälpa andra, tänka lösningsorienterat och göra skillnad i kundens vardag.Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från en kundtjänstroll eller annat serviceyrke
Är bekväm med att arbeta digitalt och hantera flera uppgifter samtidigt
Trygg i att föra dig över telefon med olika företagskunder
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska (norska är ett plus)
Meriterande om du har erfarenhet i superoffice, Visma, Medius eller liknande program
Vad kan vi erbjuda dig? På Joyweek blir du en del av ett värderingsstyrt företag som brinner för arbetsmiljöer där människor trivs och presterar. Vi erbjuder en varierande arbetsplats med engagerade kollegor, tydliga rutiner och möjlighet att växa. Du får bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, lunchkort samt en modern och inspirerande arbetsplats på vårt kontor i Solna.
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor & fastigheter där människor trivs, presterar och vill stanna kvar. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad, Härnösand, Bräcke och Oslo är vi cirka 300 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi omsätter 450 MSEK och ägs av Verso Capital.
Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information Start: Enligt ö.k Omfattning: 100%, mån - fre 8-17 Plats: Solna Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7449413-1909137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
https://jobs.joyweek.com
Slåttervägen 20
)
170 67 SOLNA
