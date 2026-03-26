Kundtjänstmedarbetare till Falkenberg Energi
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Falkenberg Energi AB är ett kommunägt bolag. Hos oss får alla kunder möjlighet att bli mer hållbara. Vi arbetar ofta och gärna tillsammans och tänker hållbarhet på kort och lång sikt. Vi erbjuder 100 % fossilfri fjärrvärme, är pionjärer med el märkt Bra Miljöval, nyttjar smart teknik i elnätet och brinner för våra kunders solenergi. Bolaget är förnybart till 100 % och vi har redan klarat Parisavtalets mål om att vara klimatneutrala till år 2050. Ändå fortsätter det proaktiva arbetet med att ständigt förändra och förbättras. Vi är drygt 50 anställda, omsätter 440 Mkr och har god lönsamhet. För mer information om företaget se vår hemsida www.falkenberg-energi.se
Vad erbjuder rollen?
Som medarbetare i vår kundservice får du varje dag hjälpa våra kunder och samtidigt bli en del av en stabil och samhällsviktig verksamhet. Här får du ett varierat jobb där du är en viktig länk mellan kunderna och verksamheten.
Rollen passar dig som trivs med att kombinera service och administration. Kundkontakten sker via telefon och mejl, där du hanterar våra kunders ärenden på ett smidigt och professionellt sätt.Arbetsuppgifter
Ta emot och hantera inkommande samtal och mejl från kunder
Besvara frågor om t ex elavtal, förbrukning, flyttärenden och elnät
Registrera och följa upp ärenden i system
Utföra administrativa uppgifter kopplade till kundärenden
Tjänsten är på 75 %, men kan eventuellt utökas till heltid beroende på dina önskemål.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kundtjänst, service eller administrativt arbete
God datorvana och förmåga att arbeta i olika system, gärna Lime och ProBill
Ett professionellt och trevligt bemötande
En god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Du trivs i en självständig roll, har ett naturligt driv och gillar att hitta lösningar - både genom dialog med kunden och genom att själv söka upp den information du behöver. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av en liknande roll inom energibranschen.
Är detta din perfekta match?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas på en trivsam arbetsplats med familjär anda. Du kommer att ingå i ett glatt gäng med nära samarbete och öppet arbetsklimat.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med placering på Falkenberg Energi i Falkenberg. Omfattning: 75-100 %. Tillträde så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande så sök redan idag! Sista ansökningsdatum är 2026-04-06. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Maria Skärström på maria@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
kundtjänst, kundservice, telefonservice, elavtal, elförbrukning, Lime, ProBill
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467924-1915823".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17
)
311 32 FALKENBERG
