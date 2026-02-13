Kundtjänstmedarbetare till Anticimex
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Anticimex startar en ny central kundtjänstfunktion för att hantera skadedjurssamtal från hela Sverige. Nu söker vi en heltidskonsulter som vill vara med från början och bidra med struktur, service och trygghet i en viktig kundnära roll.
OM TJÄNSTEN
Vår kund Anticimex är ett globalt företag som specialiserar sig på skadeförebyggande tjänster. Företaget hjälper både privatpersoner och företag att skydda sina byggnader och verksamheter genom att identifiera och åtgärda risker som fukt, skadedjur och bränder.
Från och med april startar Anticimex en ny central funktion för att hantera inkommande skadedjurssamtal från hela Sverige. För detta bygger vi upp ett nytt team bestående av cirka 13 medarbetare och söker nu kundtjänstmedarbetare på heltid under perioden april-augusti.
Telefonen är ditt främsta arbetsverktyg och arbetet består huvudsakligen av att ta emot inkommande samtal. Rollen innefattar även repetitiva och administrativa arbetsuppgifter, vilket innebär att du behöver trivas med ett strukturerat och återkommande arbetssätt.
Behovet är som störst under perioden maj-augusti, och vi ser därför gärna att eventuell semester planeras före eller efter dessa månader.
Praktiska krav:
• Arbetstider: 08.00-17.00, måndag-fredag
• Plats: Anticimex huvudkontor, Marievik, Liljeholmen.
• Utförandet: Arbetet sker 100 % på plats på kontoret
• Utbildning: Två veckors utbildning på kontoret, inklusive möjlighet att följa med en skadedjurstekniker i fält för att få en praktisk inblick.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Telefonen är ditt främsta arbetsverktyg och tjänsten innefattar främst inkommande samtal samt repetitiva arbetsuppgifter, vilket förutsätter att du är bekväm med ett strukturerat och återkommande arbete.
• Ge vägledning och support till kunder via inkommande telefonsamtal.
• Uppdatera och rätta kunduppgifter samt hantera uppdrag.
• Planera och boka återbesök samt utföra uppdateringar och utsökningar av ärenden.
• Bidra till en positiv kundupplevelse
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Har erfarenhet av kundservice, support eller annan serviceinriktad roll
• Trivs med telefon som arbetsverktyg
• Har god systemvana och behärskar således MS Office-paketet
• Har mycket goda kunskaper i svensk och engelska i både tal och skrift
• Du kan arbeta under perioden juni-augusti utan planerad semester.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete av fakturafrågor
• Tidigare erfarenhet eller kunskap om skadedjur
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Positiv
• Kommunikativ
• Flexibel
• Problemlösande
• Relationsskapande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Anticimex Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9740230