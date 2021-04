Kundtjänstmedarbetare till Anticimex - Carotte Staff AB - Butikssäljarjobb i Norrköping

Carotte Staff AB / Butikssäljarjobb / Norrköping2021-04-08OM VÅR KUNDCarotte söker för Anticimex räkning kundtjänstmedarbetare som vill arbeta i deras kundtjänst. Anticimex är en stor svensk koncern som är inriktad på att skapa sunda, hälsosamma och hållbara miljöer åt både företag och privatpersoner. Anticimex har kontor över hela landet men denna tjänst är placerad på deras kontor centralt i Norrköping.Du arbetar som anställd hos Carotte Staff och uthyrd till Anticimex. Uppdraget löper under minst sex månader med chans till förlängning. Startdatum 26/4.OM ROLLENI rollen som kundtjänstmedarbetare får du arbeta i en bred och varierande roll. Du arbetar med kompetenta och erfarna kollegor i helt nyrenoverade lokaler. Tillsammans arbetar ni med att hjälpa befintliga och nya privatkunder som är i behov av företagets tjänster via telefon. Du ingår i ett team som jobbar med försäkringsbesiktningar, där du bland annat ansvarar för att boka in besiktningar hos företagets kunder. Arbetsplatsen är mycket trivsam och du kommer ingå i ett härligt team. Du arbetar mot tydligt uppsatta mål och nyckeltal.DIN PROFILFör att trivas och passa i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med service och tycker om att arbeta i kundnära roller. Du har mycket god systemvana, brinner för service, har en god samarbetsförmåga och trivs med teamwork samtidigt som du har lätt för att själv driva ditt arbete framåt. Tempot variera under veckan och viktigt är därför att du stundvis kan hantera ett högre jobbtempo och vid lugnare perioder ha ett öga för det proaktiva arbetet. Utöver detta så ser vi att du är en positiv och självgående teamplayer som trivs med att hålla en hög servicenivå och alltid gör det lilla extra. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.OM OSSCarotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen.ÖVRIG INFORMATIONPeriod: Startdatum 26/4Omfattning: Heltid måndag-fredag på ett rullande schema mellan 07-18.Ort: NorrköpingDenna rekrytering sker i samarbete med Carotte Staff. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult. Ansökningarna hanteras löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar vi mail!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25Carotte Staff AB5678183