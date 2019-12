Kundtjänstmedarbetare/ teknisk supporter sökes till Bredband 2 - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Malmö2019-12-23Har du ett brinnande IT-intresse? Är du driven, engagerad och trivs med ett serviceinriktat arbete? Vill du få en fot in på expansiva Bredband 2 i Malmö? Då är det dig vi söker!Student Consulting söker nu en kundtjänstmedarbetare/teknisk supporter till växande Bredband 2. I tjänsten kommer du arbeta med att ta emot inkommande samtal från både privat- och företagskunder och ge dem support i olika tekniska ärenden. Arbetet sker främst över telefon, men innebär även en del administrativa uppgifter i anslutningen till samtalen. Tjänsten är förlagd i moderna lokaler i hjärtat av Malmö och du kommer arbeta i en händelserik atmosfär med fokus på kvalité, arbetsglädje och teamkänsla i en ung och dynamsikt företagskultur. I tjänsten finns goda utvecklingsmöjligheter för den som visar framfötterna.Tjänsten är förlagd måndag- fredag klockan 9-18. Det kommer förekomma helgarbete ungefär 4 helger per år. Du kommer inledningsvis vara anställd som konsult hos StudentConsulting och uthyrd till Bredband2, men på sikt är planen att du kommer gå över direkt till Bredband 2.2019-12-23Dig som brinner för att ge service med det där lilla extraSom har ett tekniskt intresse och vill lära dig mer inom områdetDriven, engagerad och målmedvetenTidigare erfarenhet inom service är mycket meriterande, men inget krav. Det viktigaste för tjänsten är dina personliga egenskaper.Vi arbetar med löpande intervjuer och urval och kommer tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat. Tveka därför inte med att skicka din ansökan redan idag!Sökord: Kundtjänst, teknisk support, IT, service, teknikMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5019119