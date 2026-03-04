Kundtjänstmedarbetare Stockholm
Tavex AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tavex AB i Stockholm
, Solna
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Tavex Group är norra Europas ledande aktör inom ädelmetaller och valutaväxling. Vi finns i 13 länder och fortsätter att expandera. På Tavex AB i Sverige har vi garanterat kvalitet och byggt förtroende i över 20 år. Vår erfarenhet bevisas av en AAA-rating från Dun & Bradstreet - ett betyg som endast 3% av företagen i Sverige har.
Nu söker vi en dedikerad kollega som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Om du är serviceinriktad, har ett starkt driv att nå försäljningsmål, trivs med nya utmaningar och är en riktig lagspelare - då är du rätt person för denna tjänst!
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden som kundtjänstmedarbetare:
Ta emot kunder i butiken samt informera dem om våra huvudprodukter: investeringsguld, investeringssilver, valutaväxling och penningöverföringar.
Hantera betalningar (kontant och med kort), utfärda kvitton/fakturor och registrera transaktioner.
Ge utmärkt kundservice genom att besvara frågor om priser, kampanjer och investeringsalternativ.
Arbeta kontinuerligt med att förebygga penningtvätt samt delta i regelbundna utbildningar om aktuella lagar och regler.
Utföra administrativa uppgifter kopplade till försäljningen.
Marknadsföra produkter och tjänster genom en aktiv försäljningsstrategi.
Vem vi tror att du är:
Du är en kundorienterad, problemlösande och ansvarsfull person.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Du har avslutad gymnasieutbildning och är trygg i att arbeta med siffror.
Du har goda datorkunskaper (Microsoft Office, Windows, Teams).
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning, finans eller växelverksamhet är ett plus.
Vi erbjuder:
En stödjande och positiv arbetsmiljö där vi värdesätter samarbete och arbetsglädje
Roliga och engagerande teambuildingaktiviteter
Flexibelt arbetsschema
Friskvårdsbidrag på 5 000 SEK
En trivsam arbetsplats i centrala Stockholm - på Östermalmstorg och i Liljeholmens Galleria
Om du vill vara med och forma framtiden inom investeringsmetaller, samtidigt som du utvecklas i en dynamisk och inkluderande miljö - då är Tavex AB rätt plats för dig.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till en ljusare framtid - för dig själv och vår bransch!
I samband med rekryteringen behandlar Tavex AB personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: hr@tavex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavex AB
(org.nr 556671-1189) Arbetsplats
Tavex AB Jobbnummer
9776947